השנה העברית החדשה כבר החלה, יום כיפור בפתח, ומזג האוויר עדיין קיצי וחם. היום (ראשון) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום, ובלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
מחר - צום גדליה - תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה. בשלישי וברביעי לא צפויים שינויים ניכרים בטמפרטורות, והן עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-31, תל אביב 25-31, חיפה 23-31, צפת 20-32, קצרין 22-36, טבריה 23-36, נצרת 23-35, עפולה 23-35, בית שאן 26-39, לוד 23-32, אשדוד 24-31, עין גדי 27-37, באר שבע 20-34, מצפה רמון 20-34, אילת 27-39.