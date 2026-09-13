השנה העברית החדשה כבר החלה, יום כיפור בפתח, ומזג האוויר עדיין קיצי וחם. היום (ראשון) תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תורגש הכבדה בעומסי החום, ובלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.