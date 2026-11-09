מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות שיוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. במהלך אחר הצהריים, הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף ובלילה ינשבו רוחות מזרחיות ערות.