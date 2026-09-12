מזג האוויר היום (שבת) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית.

מזג האוויר היום (שבת) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית.

מזג האוויר היום (שבת) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית.