מזג האוויר היום (שבת) ייעשה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, והטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר בבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום ייעשה נאה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. כמו כן, תורגש הכבדה בעומסי החום. ביום שני תחול התחממות נוספת, והטמפרטורות יוסיפו להיות קצת גבוהות מהרגיל.
ביום שלישי לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, שעדיין יהיו מעט גבוהות מהרגיל בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-30, תל אביב 24-31, חיפה 24-30, צפת 19-32, קצרין 22-35, טבריה 23-35, נצרת 23-33, עפולה 23-34, בית שאן 26-37, לוד 24-31, אשדוד 24-31, עין גדי 27-35, באר שבע 22-33, מצפה רמון 20-32, אילת 28-38.