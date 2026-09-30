מזג האוויר יהיה היום (רביעי) מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר המוקדמות ירד גשם באזור השפלה ובחוף.

מזג האוויר יהיה היום (רביעי) מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר המוקדמות ירד גשם באזור השפלה ובחוף.

מזג האוויר יהיה היום (רביעי) מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר המוקדמות ירד גשם באזור השפלה ובחוף.