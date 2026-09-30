מזג האוויר יהיה היום (רביעי) מעונן חלקית עם גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף והטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר המוקדמות ירד גשם באזור השפלה ובחוף.
בלילה יוסיף להיות מעונן חלקית ויוסיף לרדת גשם מקומי בצפון. מחר ייתכן גשם מקומי שברובו יהיה קל בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות קרות מהרגיל לעונה.
ביום שישי, ערב שמחת תורה, צפוי גשם מקומי שוב בצפון ושם ייתכנו סופות רעמים יחידות. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, ובמרכז הארץ ובדרום תחול עלייה קלה במידות החום. ביום שבת יהיה מעונן חלקית. בצפון צפוי גשם מקומי ותורגש עלייה נוספת בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-25, תל אביב 23-28, חיפה 22-28, צפת 17-25, קצרין 19-30, טבריה 21-31, נצרת 20-29, עפולה 21-31, בית שאן 23-33, לוד 22-29, אשדוד 22-28, עין גדי 24-32, באר שבע 20-29, מצפה רמון 18-27, אילת 25-33.