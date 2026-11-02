מזג האוויר היום (שני) יהיה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. במהלך היום יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה יהיה בהיר לרוב.

מזג האוויר היום (שני) יהיה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. במהלך היום יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה יהיה בהיר לרוב.

מזג האוויר היום (שני) יהיה חם מהרגיל ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ. תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון מערב הנגב. במהלך היום יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה יהיה בהיר לרוב.