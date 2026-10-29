היום (חמישי) צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון הארץ, ובשעות הבוקר ייתכנו גם סופות רעמים. הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. בלילה הגשמים צפויים גם לאורך החוף.
מחר, יום שישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ייעשו נמוכות מהרגיל לעונה. גשמים מקומיים קלים צפויים באזור הצפון ולאורך החוף. ביום שבת תורגש התחממות, שתימשך גם בתחילת השבוע הבא.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-24, צפת 15-20, קצרין 17-24, טבריה 19-27, נצרת 19-26, עפולה 18-27, בית שאן 20-28, לוד 20-27, אשדוד 19-26, עין גדי 22-29, באר שבע 17-25, מצפה רמון 16-22, אילת 21-29.