לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג האוויר היום (חמישי) ייעשה נאה. הטמפרטורות יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים, ומשעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, בקעת כנרות, חוף ים המלח, בקעת הירדן והערבה. עומס חום כבד צפוי בצפון הגולן, הגליל העליון, הגליל המערבי, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, צפון הנגב, מדבר יהודה, מזרח ורמת הנגב.
בלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תורגש עלייה נוספת במידות החום ברוב האזורים, ייעשה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עומסי החום יהיו קיצוניים ברוב האזורים.
ביום שבת תורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, אם כי אלו יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום ראשון הטמפרטורות יוסיפו לרדת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואלה יחזרו להיות רגילות לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-32, תל אביב 23-31, חיפה 24-31, צפת 18-34, קצרין 19-38, טבריה 22-38, נצרת 22-34, עפולה 22-36, בית שאן 24-39, לוד 23-32, אשדוד 24-31, עין גדי 27-40, באר שבע 22-34, מצפה רמון 21-34, אילת 28-40.