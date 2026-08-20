ביום שבת תורגש ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ותורגש הקלה מסוימת בעומסי החום, אם כי אלו יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים. ביום ראשון הטמפרטורות יוסיפו לרדת בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואלה יחזרו להיות רגילות לעונה.