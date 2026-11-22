מזג האוויר היום (ראשון) יהיה מעונן חלקית ותחול ירידה בטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.