מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות - בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון-מערב הנגב. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
בלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית. מחר צפויה ירידה קלה נוספת במידות החום, שישובו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים. בחמישי, צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף לצד ירידה נוספת בטמפרטורות.
ביום שישי הטמפרטורות יוסיפו לרדת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם צפוי מדי פעם בצפון הארץ ובמרכז, ובצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. ייתכנו סופות רעמים יחידות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-22, תל אביב 19-26, חיפה 20-25, צפת 16-22, קצרין 18-26, טבריה 20-28, נצרת 20-27, עפולה 16-27, בית שאן 19-30, לוד 19-27, אשדוד 19-26, עין גדי 24-30, באר שבע 17-26, מצפה רמון 18-25, אילת 23-32.