מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות - בעיקר במישור החוף, בשפלה ובצפון-מערב הנגב. הטמפרטורות עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה במרבית האזורים.