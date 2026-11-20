הטמפרטורות היום (שישי) יעלו מעט והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה מעונן חלקית עד בהיר.
מחר צפויה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, והן יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. כמו כן, יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב.
בראשון תחול ירידה בטמפרטורות אך הן יוסיפו להיות מעט גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, ויהיה מעונן חלקית.
ביום שני ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בשעות הבוקר, לאורך מישור החוף, ויהיה מעונן חלקית.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-24, תל אביב 16-25, חיפה 18-24, צפת 14-22, קצרין 15-23, טבריה 17-25, נצרת 17-26, עפולה 14-27, בית שאן 16-27, לוד 15-26, אשדוד 16-25, עין גדי 20-26, באר שבע 13-27, מצפה רמון 15-25, אילת 19-29.