הטמפרטורות היום (שישי) יעלו מעט והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך היום יהיה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובלילה מעונן חלקית עד בהיר.