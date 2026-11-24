היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, במהלך היום ובלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
מחר תורגש התקררות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר, כאמור, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד מעונן.
בשעות הבוקר בחמישי ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ובשעות אחר הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך החוף. כמו כן, תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בתוך כך, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. בשישי תורגש התחממות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה ברוב האזורים. בשעות הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון, ויהיה לאורך היום מעונן חלקית עד בהיר.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 12-19, תל אביב 15-23, חיפה 17-22, צפת 13-19, קצרין 13-22, טבריה 15-24, נצרת 15-23, עפולה 12-24, בית שאן 15-27, לוד 15-23, אשדוד 15-23, עין גדי 19-24, באר שבע 12-23, מצפה רמון 14-21, אילת 19-27.