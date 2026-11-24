היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, במהלך היום ובלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, במהלך היום ובלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

היום (שלישי) תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. כמו כן, במהלך היום ובלילה יהיה מעונן חלקית, ולקראת מחר בבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

מחר תורגש התקררות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר, כאמור, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מחר תורגש התקררות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר, כאמור, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד מעונן.

מחר תורגש התקררות נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. בבוקר, כאמור, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. כמו כן, יהיה מעונן חלקית עד מעונן.