התחזית: טמפרטורות נמוכות מהרגיל, בסופ"ש - ייתכנו ממטרים בדרום

מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד בהיר, עם טמפרטורות שיעלו אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. מחר הן יעלו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ללא שינוי ניכר, אך מהצהריים יחלו לנשב רוחות ערות לאורך החוף. בשבת - ייתכנו ממטרים בדרום הנגב