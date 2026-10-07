מזג האוויר היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות יעלו קלות, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
בלילה יהיה מעונן חלקית. מחר הטמפרטורות יוסיפו לעלות, ואלו יהיו גבוהות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.
ביום שישי הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר, ומשעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך החוף. ביום שבת ללא שינוי ניכר, ומשעות אחר הצהריים ייתכנו גם ממטרים מקומיים בעיקר בדרום הנגב.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-25, תל אביב 20-28, חיפה 20-26, צפת 15-23, קצרין 17-28, טבריה 20-29, נצרת 19-29, עפולה 18-29, בית שאן 20-32, לוד 19-28, אשדוד 20-28, עין גדי 22-31, באר שבע 17-28, מצפה רמון 16-26, אילת 23-32.