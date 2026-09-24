מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הדרומי. בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות.