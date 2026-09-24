הטמפרטורות היום (חמישי) יהיו רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
בבקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי עומס חום כבד. עומס חום בינוני צפוי בגליל ובגולן, בכרמל, במישור החוף, השפלה, בנגב ובמדבר יהודה.
מחר לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, אך ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל לאורך מישור החוף, בעיקר במישור החוף הדרומי. בשבת תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-28, תל אביב 23-30, חיפה 24-29, צפת 18-28, קצרין 19-32, טבריה 22-34, נצרת 21-31, עפולה 21-32, בית שאן 23-36, לוד 23-31, אשדוד 23-30, עין גדי 25-33, באר שבע 21-31, מצפה רמון 19-29, אילת 26-35.