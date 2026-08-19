מזג האוויר היום (רביעי) יהיה נאה לאחר התפזרות עננות הבוקר, ותחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. במקביל תורגש הכבדה בעומסי החום, בעיקר באזורים הפנימיים.
מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. ביום שישי תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, ועומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
בשבת צפויה הקלה מסוימת: בבוקר יהיה מעונן ובהמשך מעונן חלקית עד בהיר, והטמפרטורות ירדו בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עם זאת, גם לאחר הירידה עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-31, תל אביב 24-31, חיפה 24-30, צפת 19-31, קצרין 21-35, טבריה 24-36, נצרת 22-34, עפולה 22-35, בית שאן 25-38, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 26-37, באר שבע 23-35, מצפה רמון 20-33, אילת 28-40.