מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. ביום שישי תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, ועומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. ביום שישי תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, ועומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עומסי החום יכבידו עוד ברוב האזורים, ומשעות הצהריים יתחזקו הרוחות הצפוניות לאורך מישור החוף. ביום שישי תחול התחממות קלה נוספת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ושם יהיה חם מהרגיל ויבש. במישור החוף יהיה הביל, ועומסי החום יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.