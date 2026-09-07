בדרום הגולן ומדרונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי להיות עומס חום קיצוני. עומס חום כבד צפוי בגליל המערבי, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, הנגב ובמדבר יהודה. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.