מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר, ובהמשך ייעשה נאה. הטמפרטורות יעלו קלות בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
בדרום הגולן ומדרונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, בקעת כנרות, חוף ים המלח ובקעת הירדן והערבה צפוי להיות עומס חום קיצוני. עומס חום כבד צפוי בגליל המערבי, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, השפלה, הרי המרכז, הנגב ובמדבר יהודה. בלילה יהיה מעונן חלקית עד בהיר.
מחר תורגש עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ואלו יוסיפו להיות חמות מהרגיל לעונה ואף תורגש הכבדה בעומס החום. ביום רביעי תחול ירידה קלה במידות החום.
ביום חמישי יהיה מעונן חלקית בשעות הבוקר ובהמשך ייעשה נאה. הטמפרטורות יוסיפו לרדת, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן ישובו להיות רגילות לעונה ברוב האזורים בארץ. תורגש הקלה במידות החום.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-31, תל אביב 25-31, חיפה 24-30, צפת 19-32, קצרין 20-36, טבריה 23-37, נצרת 22-35, עפולה 23-35, בית שאן 26-39, לוד 24-32, אשדוד 24-31, עין גדי 26-37, באר שבע 21-34, מצפה רמון 20-33, אילת 27-39.