ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שלישי), בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, קלים ברובם, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון ולאורך מישור החוף.

ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שלישי), בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, קלים ברובם, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון ולאורך מישור החוף.

ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שלישי), בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, קלים ברובם, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון ולאורך מישור החוף.