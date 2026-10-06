ירידה קלה בטמפרטורות תחול היום (שלישי), בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, קלים ברובם, בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון ולאורך מישור החוף.
מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. ביום שישי לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 15-23, תל אביב 20-27, חיפה 21-26, צפת 15-23, קצרין 17-28, טבריה 20-29, נצרת 20-28, עפולה 19-29, בית שאן 21-31, לוד 20-28, אשדוד 20-28, עין גדי 24-30, באר שבע 19-28, מצפה רמון 18-25, אילת 24-31.