מזג האוויר היום (רביעי) יהיה רגיל לעונה. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויהיה מעונן חלקית.
מחר לפנות בוקר צפוי לרדת גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. תחול ירידה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, ויהיה מעונן חלקית. עד שעות הצהריים עדיין ייתכן גשם מקומי שיהיה קל ברובו, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך, בעיקר בדרום ומרכז הארץ.
ביום שישי מזג האוויר יהיה דומה, תחול ירידה נוספת במידות החום וייתכנו סופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. בשבת הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה בהרים ובפנים הארץ. עדיין צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 17-26, תל אביב 21-28, חיפה 21-27, צפת 18-25, קצרין 22-29, טבריה 21-33, נצרת 21-30, עפולה 20-31, בית שאן 23-33, לוד 21-30, אשדוד 22-29, עין גדי 25-31, באר שבע 20-29, מצפה רמון 18-29, אילת 25-32.