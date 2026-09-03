מזג האוויר היום (חמישי) יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה, ובלילה יהיה מעונן חלקית.