מזג האוויר היום (חמישי) יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה, אך תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לאחר התפזרות עננות הבוקר ייעשה נאה, ובלילה יהיה מעונן חלקית.
מחר תחול ירידה קלה נוספת במדיות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יחזרו להיות רגילות לעונה. במקביל צפויה הקלה בעומסי החום. בשבת לא צפוי שינוי ניכר בטמפרטורות, וגם ביום ראשון לא צפוי שינוי משמעותי.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 20-30, תל אביב 26-32, חיפה 24-31, צפת 20-32, קצרין 22-37, טבריה 25-36, נצרת 23-34, עפולה 24-35, בית שאן 27-39, לוד 25-32, אשדוד 25-32, עין גדי 29-37, באר שבע 24-33, מצפה רמון 21-32, אילת 29-40.