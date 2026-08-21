מזג האוויר היום (שישי) יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ותורגש הקלה מסוימת בעומס החום, אך עדיין ישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב הארץ. ביום ראשון תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, שיחזרו להיות רגילות לעונה, ותורגש הקלה נוספת בעומסי החום. ביום שני תחול עלייה קלה בטמפרטורות, שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 19-33, תל אביב 26-32, חיפה 26-31, צפת 21-34, קצרין 23-38, טבריה 24-39, נצרת 24-35, עפולה 25-37, בית שאן 27-41, לוד 25-33, אשדוד 25-32, עין גדי 29-40, באר שבע 24-34, מצפה רמון 21-34, אילת 29-40.