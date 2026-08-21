מזג האוויר היום (שישי) יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (שישי) יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.

מזג האוויר היום (שישי) יהיה חם מהרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.