ח"כ צבי סוכות, שניתץ אנדרטה למחבלים בכפר פלסטיני תוך שהוא מנצל - לפי צה"ל - את הכוח הצבאי שהתלווה אליו ללא ידיעתו, האשים הבוקר (רביעי) כי "גדעון סער ודובר צה"ל הם אלה שגרמו את הנזק בעולם". סוכות טען כי הפעולה שלו לא גרמה לשום נזק, והוסיף: "לא מצאתי איש ציבור אחד בעולם שגינה את הדבר הזה".

גלריה סוכות מנתץ את האנדרטה למחבלים

תמונותיו של סוכות כן הגיעו לכותרות בעולם, וגם לרשתות התקשורת הגדולות. הוא נשאל הבוקר ב"קול ברמה" על הסיקור בדר שפיגל, והאשים: "כתוב שם ששר החוץ גינה". כשנשאל אם הוא מתחרט השיב: "להתחרט? על מה יש לי להתחרט, זה אנדרטה לאנשים שרצחו יהודים. כל דקה שהיא עומדת שם זה הסתה לטרור".

התיעוד של סוכות שותף גם בטיקטוק של CNN, ונכון לכתיבת שורות אלו צפו בו 703 אלף פעמים. גם העיתון הצרפתי "לה מונד" עסק בתקרית: "ח"כ הישראלי צבי סוכות מהימין הקיצוני ניסה להרוס אנדרטה ל'קדושים המעונים' הפלסטינים בכפר בגדה המערבית הכבושה, בטענה שהם 'טרוריסטים'", נכתב בעיתון, "מעשה שגונה על ידי הצבא והדרג הפוליטי". לצד הדיווח על התקרית, צוין כי ראש הכפר הפלסטיני מאדמא שליד שכם, אמר כי מדובר ב"חללי האינתיפאדה".

כבר אתמול, שעות אחרי שח"כ סוכות תועד מנתץ את האנדרטה, התיעוד שלו עורר הדים ברחבי העולם וגרם לנזק מדיני. בזמן שגם במפלגתו תהו אם מדובר ב"התאבדות פוליטית", בצה"ל דרשו להחריף את התגובה הישראלית הרשמית בגלל הנזק הביטחוני שגורמת הפרובוקציה. "זה מסמר בארון הקבורה של הלגיטימיות הישראלית ביהודה ושומרון", מסר משרד החוץ.

התיעוד של סוכות מקבל תהודה ברשתות ( צילום: מתוך X )

הסרטון של סוכות נחשף רק אתמול למאות אלפים ברשת X בלבד, ולרבים נוספים ברשתות החברתיות השונות. כלי תקשורת מובילים בעולם כתבו על כך גם כן. גורמים במשרד החוץ הדגישו כי "מעשים אלו לצד מעשי אלימות המתנחלים בגדה גורמים לכך שהנושא שב ועולה על סדר היום. עד עתה, הצליחו במשרד החוץ לעצור את הקריאות לסנקציות נגד ההתנחלויות, אך מעשיהם של בן גביר וסוכות יובילו בקרוב להגדלת הלחץ על ישראל לפעול נגד הגורמים האלימים".

לדבריהם, "יש אפילו סימנים לכך שהממשל בארה"ב החל לאחרונה לפקוח עין על המתרחש בגדה. תעיד על כך אמירתו מהעת האחרונה של שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי", כשהם מתייחסים לאמירתו "לסלק את הטרוריסטים הישראלים".

בגלל הנזק, בצה"ל ביקשו להחריף את המסרים בתגובה למעשיו של סוכות. גורם ביטחוני אף הזהיר כי "זירת יו"ש על גחלים לוחשות - ועלולה לבעור בכל רגע". הגורמים הסבירו כי ה"גפרור", שעלול להצית את יהודה ושומרון, יכול לבוא לידי ביטוי בכמה היבטים ולא רק בפשיעה הלאומנית.

רצף האירועים האחרונים ביהודה ושומרון מחדד את בעיית המשילות העמוקה, שהולכת ומתרחבת באזור הדמדומים שמעבר לקו הירוק. הממשלה אמנם מתעסקת בשטח, אך היא עושה זאת בעיקר ברבדים שנוחים וטובים לה פוליטית, וקולם של הבכירים לא נשמע למול אירועי פשיעה לאומנית שמערערים את המציאות ביו"ש.

האנדרטה בכפר מאדמא ( צילום: AP Photo/Majdi Mohammed )

בצה"ל הסבירו כי ניפוץ אנדרטאות היא פעולה שמבוצעת מעת לעת ואחת כזו תוכננה לצאת לפועל בקרוב. בנוסף, ציינו כי כי גם האנדרטה שאותה ניפץ סוכות הייתה אמורה לההירס בזמן הקרוב - אלא שזה לא נמצא בעדיפות ראשונה נוכח המשימות המבצעיות של צה"ל, שעסוק בלכידת מחבלים, איסוף אמל"ח ואבטחת נקודות ההתיישבות הרבות שעלו על הקרקע. צה"ל, שמתוח עד הקצה בשל רצף המשימות, נמצא כעת עם 24 גדודים ביו"ש - חלקן כולל גם אבטחת מתיישבים בנקודות.

לצד תיעוד האירוע בעולם, בחלק מהפרסומים הודגש כי חבר הכנסת פעל בליווי כוחות צה"ל, והוא תואר כ"איש ימין קיצוני". סוכות, מצדו, טען כי דרש מהצבא להסיר את האנדרטות אך הן נותרו במקומן. בצה"ל הגיבו בחריפות לטענתו, והבהירו כי "המשתתפים פעלו באופן שקרי ומניפולטיבי, ללא סמכות ובניגוד מוחלט למתווה שאושר. כוחות בגזרה הוסטו לטובת המשימה וסוכנו שלא לצורך".

סוכות ביקש לפני כחודש לסייר בכפרים אלו ונוספים, בתיאום קצין הכנסת וצה"ל. הסיור נקבע לאתמול בבוקר ואושר לפני כמה ימים. הוא הגיע למקום וראה את האנדרטה, והחל לנתץ אותה בעזרת פטיש. בצה"ל לא הכירו את הנושא מראש, ואמרו שלא אישרו לו לעשות זאת.

לצד הגינויים באופוזיציה ומהקואליציה, גם במפלגתו של סוכות לא היו מרוצים, אך לא מהמעשה עצמו. "זה מהלך שמתואם עם הקמפיין? יש בו אסטרטגיה עמוקה שאני מפספס לחלוטין, או שסתם החלטנו להתאבד סופית? שואל באמת", כתב ח"כ אוהד טל בקבוצה פנימית של הציונות הדתית.