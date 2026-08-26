מורה בן 72 נחקר בחשד למעשה מגונה ולהטרדה מינית של תלמידה בבית הספר במרכז שבו הוא מלמד. המשטרה ביקשה היום (רביעי) מבית משפט השלום בתל אביב להאריך את ההגבלות ולאסור עליו לעבוד עם קטינים למשך 90 יום. המורה מצידו מכחיש באופן גורף את החשדות נגדו, אך לאור "חשד סביר כנגדו" קבע השופט שאול אבינור על הארכת ההגבלות למשך 45 ימים.

התנאים המגבילים נגד המורה החשוד הוארכו ב-45 ימים. אילוסטרציה ( צילום: shutterstock )

נגד החשוד התקבלה תלונה לפני כשבוע על כך שביצע מעשה מגונה בתלמידה שלו והוצא נגדו צו מעצר. לאחר שנחקר הוא שוחרר בתנאים בסמכות קצין משטרה. לדברי נציג המשטרה, המורה חשוד במעשה מגונה בקטין, בהטרדה ובעבירות נוספות - ועבודתו מביאה אותו מתוקף תפקידו למגע עם קטינים. "על מנת שנוכל לבצע חקירה מהימנה וראויה נבקש את הצו המבוקש", הסביר. כשנשאל מדוע נדרשת תקופה של 90 יום, השיב כי זו בקשת היחידה החוקרת וכי פעולות החקירה הוצגו לבית המשפט.

מנגד, סנגורו של החשוד, עו"ד צחי לסרי, טען כי מרשו מסר את גרסתו באריכות, משתף פעולה עם החקירה ומכחיש באופן גורף את המיוחס לו. לדבריו, ככל שיש פעולות חקירה המחייבות את נוכחותו של החשוד, ובהן עימות, מיצוי הטלפון או גביית עדויות, על המשטרה לבצע אותן בהקדם.

הסנגור הוסיף כי חלק מהאירועים הנטענים התרחשו לכאורה בנוכחות אחרים, ובהם תלמידים, ולכן ניתן לזמן את העדים הרלוונטיים ולסיים את החקירה בתוך זמן קצר. לטענתו, יש לאזן בין הצורך לחקור את גרסת המתלוננת לבין הפגיעה בחשוד ובמשלח ידו, שכן קבלת בקשת המשטרה לתקופה המלאה משמעותה למעשה שלא יוכל לעסוק בעבודתו.

השופט שאול אבינור קבע לאחר שעיין בתיק החקירה כי על בסיס החומר הקיים, הכולל הודעה מפורטת של המתלוננת, "בוודאי שקיים חשד סביר כנגד החשוד". השופט ציין כי החשוד בן 72 וללא רישומים קודמים, אך הוסיף כי אין להתעלם מכך שבעברו היה אירוע נוסף, אף שהוא לא הגיע לכדי תלונה במשטרה.