בית משפט השלום בתל אביב דחה את תביעת לשון הרע ופגיעה בפרטיות שהגישה שרה נתניהו בשנת 2020 נגד עובדת המעון לשעבר, סילבי גנסיה, וקבע כי נתניהו תשלם 10,000 שקלים בגין הוצאות. פסק הדין פורסם בפעם השלישית. שני פסקי דין קודמים בתיק כבר בוטלו, מאחר שעורך דינה הקודם של גנסיה נעלם ולא הגיש סיכומים. נתניהו טענה בתביעה כי גנסיה היא שתולה שנוצלה ומומנה בסכומים אדירים בידי גורמים פוליטיים, שרצו לפגוע בראש הממשלה לפני הבחירות. השופט אילן רונן קבע בפסק הדין כי לגנסיה נתונה הגנת "אמת דיברתי" והגנת תום הלב, ודחה לחלוטין את טענת נתניהו על פגיעה בפרטיות.