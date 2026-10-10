ויכוח על חניה הסתיים באיומי אקדח: "אני משוגע פי אלף ממך!" | תיעוד

צעיר שלף אקדח, דרך אותו וכיוון לעבר צעיר אחר, לפי המשטרה רק בגלל ויכוח על מקום חניה בכפר סבא. הוא תועד בועט בו ומקלל: "אני א***ן אותך". עדי ראייה ניסו להרגיע אותו - ולאחר מכן הוא נעצר יחד עם אדם אחר, בשנות ה-60 לחייו