המשטרה עצרה שני תושבי קדימה צורן בחשד שהיו מעורבים בסכסוך אלים בכפר סבא, שהתפתח בעקבות ויכוח על מקום חניה בעיר. על פי החשד ותיעוד שהופץ מהמקום, אחד המעורבים שנעצרו איים על אדם אחר בנשק.
בתיעוד, שפורסם בעמוד הטלגרם "דניאל עמרם ללא צנזורה", החשוד צולם כשהוא מקלל את האיש שאיתו התווכח, שולף אקדח, דורך אותו ומכוון לעברו. לאחר מכן גם בעט בו. "אני א***ן אותך, אני משוגע פי אלף ממך", אמר. באירוע לא היו נפגעים, וברקע נשמעו עדי ראייה שמנסים להרגיע את הצעיר החמוש.
שוטרים הוזעקו למקום - ולאחר זמן קצר עצרו את הצעיר החשוד המרכזי, בשנות ה-20 לחייו ואדם נוסף בשנות ה-60 לחייו.
הם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה ובהתאם לממצאיה, אחד החשודים יובא לבית משפט לדיון בבקשה להאריך את מעצרו. החשוד השני שוחרר בתנאים מגבילים.