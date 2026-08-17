שרים בבריטניה נתונים ללחץ כבד לסגור פרצה בחוק, שמאפשרת לעברייני מין - ובהם פדופילים - לשנות את שמם ולהקשות על חשיפת עברם הפלילי. ה"דיילי מייל" חשף הלילה (בין ראשון לשני) את המקרה של ג'ייסון בראון, עבריין מין מורשע בן 50, שלפי הדיווח אימץ עד 20 שמות שונים לאורך השנים, גם לאחר הרשעותיו.

בראון, כבאי לשעבר, הוגדר בעבר "סכנה לנשים ולילדים". הוא שינה את שמו שוב ושוב, באופן חוקי, ובכך הצליח להסתיר את עברו הפלילי וליצור קשרים עם נשים שלא ידעו על הרשעותיו.

המקרה נחשף מחדש לאחר שבשבוע שעבר הודה בראון בהפרה ה-12 של צו למניעת פגיעה מינית, אז נתפס כשהוא אוחז בידה של תינוקת בת תשעה חודשים. במהלך ההליך המשפטי התברר כי הוא אף שינה את שמו בזמן שזה התנהל.

גלריה הפדופיל ו-20 השמות. ג'ייסון בראון ( מתוך dailymail )

בראון הורשע לראשונה בעבירות מין נגד ילדים ב-2014. כבר אז הזהירה מקורבת לאחת הקורבנות כי הוא עלול "להיעלם ולהתחיל הכול מהתחלה" לאחר שחרורו מהכלא. "הוא מאוד כריזמטי והוא לא נראה כמו מפלצת, אבל הוא מפלצת", אמרה אז. "הוא עבר ברחבי המדינה בעבר ושינה את שמו. זה לא יכול לקרות שוב".

אלא שלמרות אזהרות חוזרות ונשנות והבטחות של פוליטיקאים לפעול, הפרצה נותרה בעינה. לפי החוק הבריטי, עברייני מין הרשומים במרשם יכולים לשנות את שמם באמצעות הליך פשוט שעולה כ-50 פאונד וניתן להשלים באינטרנט בתוך כ-15 דקות. לאחר מכן הם מחויבים לדווח למשטרה על השינוי – אך האחריות לעשות זאת מוטלת עליהם.

לפי נתונים שפורסמו בבריטניה, יותר מ-11,500 עברייני מין רשומים הועמדו לדין בין 2019 ל-2022 בשל אי-דיווח על שינויים בפרטיהם. בין 2019 ל-2021 נעלמו מהמעקב כ-700 עברייני מין נוספים, רבים מהם לאחר ששינו את זהותם. בתחנת משטרה אחת בלבד בבריטניה שינו את שמם יותר מ-500 עברייני מין בתוך 23 חודשים.

המקרה של בראון מגיע ימים ספורים לאחר שמפקדי כל כוחות המשטרה בבריטניה פנו לראש הממשלה והביעו חשש בנוגע ל"הגנה על הציבור, אמון הקורבנות ובטיחות הקהילה". הדברים נאמרו בעקבות תוכניות הממשלה לשחרר אסירים מוקדם ולהפחית את השימוש במאסר, בין היתר באמצעות ביטול עונשי מאסר קצרים.

המשמעות היא שאלפי עבריינים שהיו צפויים להישלח לכלא עשויים לרצות את עונשם בקהילה, תחת אמצעי פיקוח כמו איזוק אלקטרוני. במקביל, עשרות עברייני מין צפויים להשתחרר מהכלא באוקטובר.

ממשלת הלייבור הבטיחה להחמיר את הפיקוח על עברייני מין במסגרת חוק הפשיעה והשיטור. עם זאת, השינוי שאושר בחוק רק האריך את פרק הזמן שבו מחויבים עברייני מין לדווח למשטרה על שינוי שמם - משלושה ימים לשבעה ימים.

"עברייני מין מנצלים את הפרצה, והממשלה מודעת"

אמילי קונסטנטס, מייסדת ארגון The Safeguarding Alliance, אמרה כי המקרה של בראון ממחיש עד כמה קל לעברייני מין לשנות את זהותם ולהטעות את הציבור. "בראון חיפש נשים וילדים, והיכולת שלו להמשיך לשנות את שמו נתנה לו דרך חופשית", אמרה. "האיש הזה מהווה סיכון לכל אישה וילדה. המקרה הזה מזעזע בכל כך הרבה רמות". לדבריה, הארגון שלה מנהל זה שמונה שנים קמפיין לסגירת הפרצה. "אם הרפורמות שלנו היו מיושמות, הוא לעולם לא היה יכול לעשות זאת", אמרה. "עברייני מין מנצלים את הפרצה הזו, והממשלה מודעת היטב לבעיה".

קונסטנטס תקפה גם את השינויים האחרונים בחוק, שלדבריה אינם מספקים משום שהאחריות עדיין מוטלת על העבריינים לדווח למשטרה על שינוי שמם. "זה מס שפתיים", אמרה. "אין הגנה נוספת על הציבור, משום שהפרצה הזו תמשיך להיות מנוצלת. הם יכולים להתחיל חיים חדשים, כאילו מחקו את עברם". לדבריה, "השאלה היא כמה ילדים צריכים לעבור התעללות מינית וכמה נשים צריכות להיות מרומות ולגלות שהאדם שאיתו הן חיות הוא עבריין מין, לפני שהממשלה תפעל כדי להגן על הציבור".

גם חברת הפרלמנט מטעם הלייבור שרה צ'מפיון מרות'רהאם, שמובילה את הקמפיין לסגירת הפרצה, תקפה. "אני נגעלת מכמה קל לעברייני מין לשנות את שמם כדי להימלט מהצדק", אמרה. "יש לסגור את הפרצה הפעורה הזו. התרענו שוב ושוב בפני שרים על הסיכון, וכולם הבטיחו לפעול - אבל עדיין עבריינים מנצלים את המערכת". צ'מפיון הוסיפה כי כל עוד הפרצה נותרת פתוחה, גם המערכות שנועדו לאפשר לציבור לבדוק אם לאדם יש עבר פלילי הופכות לפחות יעילות.

ממשרד הפנים הבריטי נמסר: "עברייני מין הרשומים במרשם מחויבים להודיע למשטרה על כל שינוי בשם, ואי-דיווח הוא עבירה פלילית. הגנה על הציבור מפני עברייני מין מסוכנים נותרה בראש סדר העדיפויות, ואנו מחזקים את הסמכויות העומדות לרשות המשטרה באמצעות חוק הפשיעה והשיטור 2026".

"הוא אמר שהוא אוהב אותי, חשבתי שהוא מושלם"

רק 14 ימים לאחר שנפגשו, ג'ייסון בראון אמר את שלוש מילות הקסם. ג'ולי פורווין חשבה שמצאה את גבר חלומותיה כאשר החבר החדש שלה, כבאי לשעבר, הביט בעיניה ולחש: "אני אוהב אותך". אבל זו הייתה תחילתו של סיוט עבור האם הגרושה לשניים.

ג'ולי פורווין ( מתוך dailymail )

הגבר שהכניסה לליבה, למשפחתה ולביתה היה עבריין המין המורשע, שחי תחת שם בדוי. רק כאשר חברתה חשפה את השמות המרובים שלו, ג'ולי גילתה שהוא נתבע בגין אונס תחת שם שמעולם לא שמעה בבית משפט המרוחק 160 קילומטרים מהבית המשותף שלהם. בת ה-54 סיפרה באומץ ל"דיילי מייל" את סיפורה בניסיון לשנות את החוק. היא נחושה להזהיר אחרים מפני ה"מפלצת" שרימתה כל כך הרבה נשים.

הקשר שעתיד לשנות את חייה הגיע לאחר פגישה מקרית בבר בעיר סטרטפורד אפון אייבון שבווריקשייר, בפברואר 2025. תוך כדי שהוא מרעיף עליה מחמאות, בראון סיפר לה שהוא אב לשלושה שעבד במקומות שונים ככבאי, גנן נוף, מדריך קראטה, וכיום הוא עובד בתפקיד מכירות בחברת בנייה. שבוע לאחר מכן, הוא הופיע ביום האהבה עם פרחים בסלון היופי שבבעלותה של ג'ולי.

בתוך 10 ימים, ג'ולי הציגה את בראון בפני חבריה ומשפחתה, ושבועיים בלבד לאחר פגישתם הראשונה, הוא הצהיר על אהבתו. "הוא אמר לי שהוא אוהב אותי", סיפרה. "חשבתי 'אלוהים אדירים, אני מרגישה אותו הדבר'. חשבתי שהוא מושלם. הייתי כל כך מאושרת'".

כשחיפשה את השם - עולמה קרס

אבל זמן קצר לאחר שעבר לגור שם, הוא התחיל למצוא דרכים להרחיק את ג'ולי ממשפחתה, כולל בניה הבוגרים וחבריה. בכל יום שלישי הוא היה נעלם בטענה שהוא רואה את אמו החולה. במציאות, בראון התייצב בסתר בשירות המבחן שלו, כחלק מדרישות ההרשעה שלו כעבריין מין. ג'ולי המשיכה להיות מאושרת עד שהאשליה שלה התנפצה על ידי חקירותיה של חברתה.

אז היא גילתה טלפון נייד שלא ידעה שיש לו, וכרטיס סים בכיסו עטוף בניילון נצמד. בנקודה זו "האסימון נפל". מבוהלת, היא ביקשה עזרה מחברה והם הסכימו לחקור את בראון, שבאותה עת עמד למשפט באסקס - או כך לפחות חשבה ג'ולי. היא גילתה שבראון נמצא למעשה בבית המשפט של לינקולן, עומד בפני אישומים של אונס, תקיפה מינית והפרת צו למניעת פגיעה מינית - תחת השם סב קו (Seb Coe).

כשג'ולי חיפשה את השם הזה באינטרנט, עולמה התפרק. נודע לה שהוא הורשע בעבירות מין מרובות תחת שמות שונים. בראון, שנולד בשם בארי קו, פוטר על ידי שירות הכבאות של ווסט מידלנדס בגלל הורדת פורנוגרפיה למחשב עבודה. לאחר מכן הוא החל לקרוא לעצמו סב קו, הקים מועדון קראטה לבתי ספר מקומיים בווסט מידלנדס ופנה לקטינות על ידי פיתוי אמותיהן.

בשנת 2014 הוא נכלא תחת שם זה למשך חמש שנים וחצי בגין שליחת יותר מ-1,600 הודעות טקסט כדי לפתות קטינות. בראון, שתואר בבית המשפט של בירמינגהאם כ"מטריד מיני" וראוותן, ניהל רומנים עם אמהות הקורבנות לפני שהחל להפציץ את בנותיהן המתבגרות בהודעות, כולל תמונות מגונות של עצמו.

באחד המקרים, הוא סיפר לקורבן בת ה-14 שהוא רוצה לקיים שלישייה איתה ועם כוכבת הפופ ריהאנה. כשהיא דיווחה עליו למשטרה, התברר שבראון שלח הודעות דומות לשתי נערות צעירות נוספות.

הוא הורשע בשלושה מעשי מין נגד נערות צעירות, שלושה סעיפי הסתה של ילדה לקיום פעילות מינית ושלושה סעיפי חשיפה מגונה לאחר שהציג את שכנים דרך חלון חדר השינה של ביתו. מקורבת לקורבן הזהירה באותה עת: "אנחנו רק מקווים שהמערכת תהיה חזקה מספיק כדי להתמודד איתו כשהוא ישוחרר מהכלא, כדי שלא ייעלם ויתחיל את הכל מהתחלה.

"הוא מאוד כריזמטי והוא לא נראה כמו מפלצת, אבל הוא מפלצת. הוא עבר ברחבי המדינה בעבר והוא שינה את שמו", אמרה. "אסור שזה יקרה שוב. יש לנו חובה להגן על ילדים צעירים מפני טורפים מיניים נתעבים כמוהו. אני אישית מאמינה שיש עוד הרבה נשים צעירות שהן קורבנות של מעשיו".

"הרגשתי מחוללת. איך טעיתי כל כך?"

דבריה הוכיחו את עצמם כנבואה. במרץ 2022, בראון נכלא בבית המשפט של לינקולן ל-18 חודשים בגין הפרת צו מניעת פגיעה מינית ארבע פעמים, ואי עמידה בדרישות ההרשעה. שנה לאחר מכן הוא נכלא ל-20 חודשים בבית המשפט של קיימברידג' בגין שבעה סעיפי אישום של הפרת צו, בכך שהשתתף שוב ושוב במסיבות יום הולדת לילדים בקיימברידג'שייר ובבדפורדשייר, למרות שנאסר עליו ליצור קשר עם נערות צעירות.

רישומי בית המשפט מראים שהוא השתמש בלפחות חמישה שמות ואף שינה את שמו הפרטי באמצע משפט האונס שלו בשנה שעברה מסב לג'ייסון קו. חבר המושבעים באותו מקרה שמע שהואשם, בנובמבר 2021, בתפיסת אישה כשסירבה לבקשתו לנשיקה, תקיפה מינית ולאחר מכן אונס תוך כדי הצמדתה לקיר.

"הרגשתי שעולמי קרס" ( מתוך dailymail )

גילוי האמת הותיר את ג'ולי בהלם. "הייתי בהיסטריה. שלחתי לו הודעה. הוא התקשר אליי, קולו היה בלתי ניתן לזיהוי. הוא היה כל כך קר, ודרש לדעת 'איך השגת את המידע הזה?'". לדבריה, "הוא נראה כועס. הייתי מאוד מפוחדת באותו רגע. הייתי שבורת לב, הרוסה. הרגשתי שעולמי קרס. הרגשתי מחוללת. המשכתי לחשוב איך טעיתי כל כך, איך אני יכולה להיות כל כך תמימה?".

מפוחדת, היא פנתה למשטרה מחשש שהוא יחזור מבית המשפט ויפרוץ לביתה. היא קיבלה הודעה שבראון זוכה מכל האישומים מאוחר יותר באותו יום, אך השוטר בתיק תיאר אותו כ"אדם מסוכן שהיה מאוד חכם, מאוד מקסים", והשתמש בעשרות כינויים בדויים.

השוטר אמר: "אוי, לא היית צריכה להיות בקשר איתו"

בשבוע שעבר, כאמור, בראון חזר לבית המשפט של לינקולן כדי לעמוד לדין לאחר שנתפס אוחז ידיים עם תינוקת בת תשעה חודשים. השופט תהה מדוע לאחר שהואשם כסב קו, הנאשם "מתחזה כעת לג'ייסון בראון". לא ניתן הסבר, אך עורך דין אחד בתיק אמר: "הוא היה סב קו, ג'ייסון בראון, בהמשך הוא יקרא לעצמו ג'ייסון בורן".

למרות שהודה באשמה, בראון צפוי לקבל עונש קהילתי כאשר ייגזר דינו בחודש הבא. עבור ג'ולי, שישבה ביציע הציבורי ומצמצה בדמעות, זה הרגיש כמו בגידה סופית. "כל העניין היה בושה. אני מרגישה כל כך מאוכזבת מכל מערכת המשפט הפלילי", אמרה.

כשגילתה לראשונה את זהותו האמיתית של בראון, ג'ולי התריעה בפני כוח המשטרה המקומי שלה, רק כדי לקבל הודעה משוטר אחד: "אל תדאגי בקשר לזה". היא נזכרה: "שוטר אמר 'אוי ואבוי, לא היית צריכה להיכנס למערכת יחסים עם מישהו כזה'. הם אמרו, 'אהבה היא עיוורת. אל תדאגי בקשר לזה'. הרגשתי בחילה. פחדתי לחזור הביתה כי הוא עלול להיות שם. זה הועבר כאילו זה כלום".

לג'ולי רק הומלץ להחליף את המנעולים שלה ולהתקין מצלמות אבטחה. אבל היא הייתה נחושה להגן על נשים אחרות והתלוננה שלא מתייחסים אליה ברצינות. 24 שעות בלבד לאחר שפנתה למשטרה, שוטרים הגיעו לביתה כדי לגבות עדות ראויה, כאשר שוטר אחד גילה שהם מאמינים שלבראון יש עד 20 כינויים בדויים.

משטרת וורוויקשייר עצרה מאוחר יותר את בראון בגין הפרת דרישותיו כעבריין מין בכך שלא הצהיר שהוא במערכת יחסים עם ג'ולי וחי איתה. בראון קיבל עונש של 12 חודשים ביוני האחרון, אך שוחרר לאחר שריצה רק שישה. המשטרה לא הודיעה לג'ולי שהוא חופשי במשך ארבעה חודשים נוספים.

כעת היא מבקשת להזהיר נשים אחרות מפני בראון, ומנהלת קמפיין לאיסור על עברייני מין לשנות את שמם. תחת שם אחר, עבריינים יכולים אפילו לקבל בדיקות רקע נקיות, מה שמאפשר להם לעבוד עם ילדים. "זה גורם לי לרתוח", אמרה ג'ולי. "זה מביש איך אפשר לאפשר לו לשנות את שמו למשהו אחר שוב ושוב. אף אחד לא הזהיר אותי לגביו כי המשטרה לא ידעה שהוא שינה את שמו. זו בדיחה גמורה.