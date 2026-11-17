במערכת הפוליטית ניצלו את השעות האחרונות, שבהן התקיים הערב (שלישי) דיון ארוך ופיליבסטר לעיכוב ההצבעה על החלפת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, לפגישות ושיחות בצל הפלונטר הפוליטי שנוצר לאחר הבחירות ב-27 באוקטובר.

יו"ר ישר! גדי איזנקוט, שקיבל לפני כשבוע וחצי את המנדט להרכבת הממשלה, נפגש עם יו"ר ביחד נפתלי בנט - שבהודעה מטעמו הודיע על פגישות מתוכננות גם עם אביגדור ליברמן ויאיר גולן. בנוסף, ליברמן נפגש עם מספר 2 של בנט, ח"כ יאיר לפיד.

צביקה מור קורע את החולצה: "יום אבל" ( צילום: ערוץ הכנסת )





גלריה המליאה נותרה ריקה רוב הזמן. ח"כים דיברו בזה אחר זה ( צילום: שלו שלום )

בשעות האחרונות נמשכו גם המגעים של איזנקוט עם המפלגות החרדיות, שניסו להרגיע את הרוחות אחרי שהודיעו על תמיכתן במועמדות של אופיר כץ מהליכוד לראשות הכנסת. לטענת גורמים במפלגות החרדיות, התמיכה באופיר כץ אינה מבטלת את המו"מ שלהם עם גוש השינוי.

כדי לאותת הן לגוש בראשות איזנקוט והן לגוש בראשות בנימין נתניהו שהיא "לא מחויבת לאף גוש", הודיעה יהדות התורה כי אומנם תתמוך במועמד הליכוד ליו"ר הכנסת, אך לא תשתתף בהצבעה על זהות סגני יו"ר הכנסת. כך או כך, הצבעתן לא צפויה לשנות את התמונה - ומתן כהנא צפוי לכהן, גם אם באופן זמני, כיו"ר הכנסת ה-26.

בינתיים, גם ראש הממשלה נתניהו רושם הישג מהצד שלו - כשהצליח לתאם שיחה עם הרב משה הלל הירש, ממנהיגי הציבור החרדי-ליטאי. עד כה היה נתק בין בתי הרבנים לנתניהו.

מתן כהנא, חיכה להצבעה במשך שעות ( צילום: שלו שלום )

מי שעוד רשמה הישג הערב היא הרשימה המשותפת, שהודיעה מוקדם יותר רשמית כי תתמוך במועמדות כהנא והסבירה כי זה "צעד ראשון לתיקון ולשינוי" - וכעת תקבל גם ועדה בראשותה. יו"ר הרשימה המשותפת, ח"כ יוסף ג'בארין, הודיע כי סוכם עם גוש איזנקוט על הקמת ועדה פרלמנטרית חדשה לענייני החברה הערבית, שתעסוק בקידום הכלכלי והחברתי ובראשה יעמוד נציג מהמפלגה.

הוועדה צפויה לקום בשבוע הבא ולקבל את מלוא הסמכויות של ועדות הכנסת הקבועות. בנוסף, דרשה הרשימה המשותפת כי יו"ר הכנסת הנבחר כהנא יתערב נגד הסתה ודה-לגיטימציה כלפי אזרחים ערבים וחברי הכנסת הערבים. ג'בארין אמר כי "היום מתחיל השינוי בכנסת, בדרך להפלת ממשלת נתניהו–בן גביר–סמוטריץ'".

והיה גם "ירי בנגמ"ש" בין המפלגות הערביות. אחרי שיו"ר רע"מ מנסור עבאס יצא נגד ממשלת מיעוט שנשענת רק על מפלגות ערביות, ברשימה המשותפת קראו לו "להפסיק להדהד את הנרטיב של נתניהו ולסכל את החלפת ממשלתו". עבאס הסביר את דבריו וטען כי ממשלה כזו לא תחזיק מעמד.