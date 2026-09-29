"אני לא שובת עם ערבים" אמר אסיר פלילי בסרטנו "מאחורי הסורגים" והצית את

"אני לא שובת עם ערבים" אמר אסיר פלילי בסרטנו "מאחורי הסורגים" והצית את

"אני לא אשתף בממשלתי ערבים, גם לא את מנסור עבאס"

"אני לא אשתף בממשלתי ערבים, גם לא את מנסור עבאס"