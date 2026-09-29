"אני לא שובת עם ערבים" אמר אסיר פלילי בסרטנו "מאחורי הסורגים" והצית את מונולוג המניאקים שכתב אחי, בני, והוביל לשביתה סולידרית של אסירים יהודים וערבים נגד הנהלת הכלא המושחתת והמופקרת.
"אני לא אשתף בממשלתי ערבים, גם לא את מנסור עבאס" אמר גדי איזנקוט. וליברמן שתמך בזמנו באלאור אזריה ובנט שהכיבוש עבורו הוא חזרה קדושה לארץ אבות, חייכו בסיפוק.
אנחנו כלואים במשולש ברמודה פוליטי-אידאי שהוא מבחינתי בגדר אסון.
צלע אחת של המשולש היא הצהרותיהם מעל כל במה אפשרית של מנהיגי גוש השינוי "אני לא אשתף פעולה עם ערבים בממשלתי" - הצהרה גזענית, אלימה, מדירה, לא דמוקרטית, לא יהודית ולא הומנית. ועדיין לא אמרנו לא פרקטית.
הצלע השנייה במשולש ברמודה היא כמובן חברי הקואליציה הנוכחית שעבורם ערביי ישראל הם אויב בעוד קטאר היא מדינה מורכבת.
הצלע השלישית היא נוער הגבעות וחבריהם. הם לא מסתפקים בהצהרות נגד ערבים אלא נותנים לכך ביטוי באלימות קשה, בעקירה , בשריפה וברצח.
משולש ברמודה שלנו הוא אסון טבע שמכה בחברה הישראלית. כל אחת מצלעותיו ניזונה מאותו מקור: גזענות, עליונות יהודית, הפקרה, רמיסת כבוד האדם באשר הוא.
שלוש הצלעות מרכיבות יחד אזור אסון שמאיים להרוס סופית את חזונו של בן גוריון, של הנביאים, ובלשון פחות פיוטית: את קיומנו בין הים לירדן.
למעט יאיר גולן אין מנהיג (כולל אלה שרואים עצמם ראשי ממשלה) שמוכן לעמוד מול החור השחור של משולש ברמודה ולזעוק: עד כאן.
ולא נותר לי אלא לצטט ממונולוג המניאקים "יש שני סוגים של מניאק. מניאק שיודע שהוא מניאק, ומניאק שיושב ואוכל ומעלה גרה כמו חזיר, ורק הם שם למעלה יודעים שהוא המניאק שלהם. הוא לא יודע".
הם לא יודעים מה שאסירי האגף הכללי בכלא, יהודים וערבים, הבינו. רק סולידריות אמיתית בין יהודים וערבים תביא ישועה למקום שלנו.
הרי בין הים לנהר חיים כשבעה מיליון יהודים ומספר דומה של פלסטינים. כל מי שמתנגד לטיהור אתני, לגירוש, לאלימות טוטלית, לניצחון מוחלט, חייב להכיר בעובדת יסוד קיומית זו: רק פיוס, השלמה, חרות ושיויון יכולים להותיר אותנו בחיים. ולא רק כמטפורה. ככתוב: עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
אורי ברבש הוא במאי קולנוע וטלוויזיה