עשרות משפחות שכולות מפורום דין וצדק ומפורום הגבורה התכנסו במאהל בירושלים להביע דרישה להקמת ועדת חקירה 'לאומית'. אורלי כהן, אימו של עמית שנרצח במיגונית ברעים אמרה בהצהרת המשפחות במאהל: "לא ניתן שתוקם ועדת חקירה לה קוראים 'ממלכתית' שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. חלקו של בית המשפט שנתן רוח גבית לאויבנו במשך שנים חייב להיחקר. אנו מייצגים מאות משפחות מנפגעי השבעה באוקטובר אשר אינם סומכים על ועדת חקירה ממלכתית של שופטי עליון שיהיו השכפ"צ של מי שהפקיר את ביטחוננו".