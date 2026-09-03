"לא השאירו דיר כבשים, אפילו לא בארות מים": המנהל האזרחי הרס אתמול (רביעי) מבנים בכפר הפלסטיני חרבת א-תבאן שבמסאפר יטא בדרום הר חברון, שלפי הכוחות הוקמו בשטח אש צה"לי ללא היתרי בנייה. תושב המקום טען ש"הם נכנסו ויצאו, לא השאירו מים וחשמל".

תיעוד ההריסה בכפר





גלריה ארבעה דחפורים השתתפו בפעילות

הכפר אוכלס על-ידי 12 משפחות, ועם המבנים נמנו בתים, מחסנים, בארות מים, דירי כבשים ואף מערות ששימשו גם למגורים. בסך הכול מדובר בכ-70 בני אדם, בהם 28 ילדים מתחת לגיל 18. אחרי שאנשי המנהל הרסו את הכפר, המשפחות מסרו כי "הם חושבים שכשהם הורסים אנחנו נעזוב - לא. זו האדמה שלנו שירשנו מאבותינו. אנחנו נבנה מחדש. נישאר עד הנשימה האחרונה".

התושב פלאח חמוד תיאר כי הכוחות הגיעו מוקדם בבוקר. "הם נכנסו מהצפון ויצאו מהדרום. לא השאירו חדר, לא דיר, לא רשת מים ולא רשת חשמל. אפילו את בארות המים הרסו. נשארנו עכשיו באוויר הפתוח", אמר. התושב מוחמד חמאמדה הוסיף: "זו הייתה הריסה של כל הכפר: מערות, חדרים, בארות, יחידות שירות ודירי הצאן".

השטח נמצא בלב מחלוקת ארוכת שנים, כאשר הוא משמש כשטח אש 918 ומשתרע על כ-35 אלף דונם. אלא שבפועל מתגוררות בו כ-12 קהילות פלסטיניות. צה"ל הכריז על האזור כשטח אש לצורכי אימונים כבר בתחילת שנות ה-80 ולאורך השנים התנהלו הליכים משפטיים בניסיון למנוע את פינוי התושבים. במאי 2022 דחה בית המשפט העליון את העתירות ואפשר את הפינוי.

במערכת הביטחון הדגישו לא פעם כי עצם הימצאותם של מבנים בשטח אש אינה מאפשרת בנייה ללא היתר וכי המנהל האזרחי מחויב לאכוף את צווי ההריסה. מנגד, ארגוני זכויות אדם ותושבים פלסטינים טוענים כי האכיפה מפלה אותם, וכי מטרתה להביא לפינוי הקהילות. הטענות הללו נדחו על-ידי גורמי הביטחון.