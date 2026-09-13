נציג המשטרה הקפריסאית אמר לבית המשפט כי החומרים הוסתרו או הוסוו כחומרי בניין וכלים סניטריים, לפני שאוחסנו בבתים. יעד הסמים, לפי הטענות, היה אמור להיות תושבי קבע ישראלים בקפריסין. לפי החשד, כ-70 ק"ג קוקאין וכמות לא ידועה של קנאביס הגיעו דרך נמל לימסול כשבוע קודם לכן.