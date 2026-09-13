זוג ישראלים נעצר בקפריסין לאחר שהיחידה לאכיפת חוקי הסמים באי תפסה 126 ק"ג קטמין במסגרת חקירת חשד לסחר בסמים. לצד הזוג הישראלי, נעצרו גם בני זוג פלסטינים.
לפי הדיווחים בקפריסין, הפרשה החלה בעקבות מידע שהתקבל ביחידה בנוגע לייבוא והפצת סמים מישראל לקפריסין, באמצעות יאכטות יוקרה. ארבעת החשודים הובאו היום (ראשון) בפני שופט בלימסול, ומעצרם הוארך בשמונה ימים.
נציג המשטרה הקפריסאית אמר לבית המשפט כי החומרים הוסתרו או הוסוו כחומרי בניין וכלים סניטריים, לפני שאוחסנו בבתים. יעד הסמים, לפי הטענות, היה אמור להיות תושבי קבע ישראלים בקפריסין. לפי החשד, כ-70 ק"ג קוקאין וכמות לא ידועה של קנאביס הגיעו דרך נמל לימסול כשבוע קודם לכן.
בחיפוש בביתו של החשוד הישראלי (53) ביישוב איפסונס שליד לימסול, חיפוש שנערך בנוכחות אשתו (51) שנעצרה אף היא, מצאו השוטרים 34 גרם קוקאין, 246.5 גרם קטמין, 15 גרם מפדרון, 12 גרם MDMA וכן יותר מ-4,000 אירו במזומן. בקפריסין בודקים גם את הקשר של הישראלי ושל העצור הפלסטיני לארגון פשיעה.
בבית במוטאגיאקה, שבו התגורר הגבר הפלסטיני בן ה-50, מצאה המשטרה 126 ק"ג ו-630 גרם קטמין. לפי הראיות שהוצגו בבית המשפט, הקטמין הוסתר במכלי צבע. בדיקות ראשוניות העלו כי הקטמין יובא לקפריסין ממדינה באירופה.