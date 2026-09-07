יזק ההייטק אורן דוברונסקי הודיע כי לא יתמודד לכנסת ברשימת בליכוד בבחירות הקרובות, למרות שקיבל שריון מראש הממשלה בנימין נתניהו. "חברים, ראש הממשלה ביקש ממני לפני חודשיים להצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, וכך יהיה", כתב. "ראש הממשלה הציע לי לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין ברשימה בעשירייה הראשונה. למרות זאת העדפתי לכהן רק כשר מקצועי, שם אוכל לתרום את המירב מניסיוני ולא להיות ברשימה עצמה כחבר כנסת, וכך סיכמנו. אני מתכוון לפעול יד ביד עם ראש הממשלה נתניהו, כחלק מנבחרת הליכוד, על מנת לוודא שמדינת ישראל תהפוך למעצמת AI".