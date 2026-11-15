משטרת אירלנד רכשה מערכות ישראליות מתקדמות נגד רחפנים, למרות הצהרות קודמות של הממשלה כי לא תרכוש ציוד ביטחוני מתוצרת ישראל עקב "ניתוק קשרי מסחר" עם ירושלים. כך דווח באתר החדשות האירי TheJournal.ie. על פי הדיווח, המשטרה רכשה מערכות של חברת Sentrycs, שמקורה בתל אביב, לצורך אבטחת אירועים במסגרת נשיאות אירלנד במועצת האיחוד האירופי.
המערכות הותקנו על גגות מבנים ונועדו למנוע חדירת רחפנים לאזורים שבהם מתקיימים אירועים בעלי פרופיל גבוה. את הציוד מפעילות יחידות מיוחדות של המשטרה האירית, שחלק מאנשיהן עברו הכשרה ייעודית. לפי גורמים המעורים בפרטי העסקה, המערכות נרכשו דרך ספק אמריקני, אך תוכננו ויוצרו בישראל.
אחד הגורמים הגדיר את המערכת כ"ציוד הטוב ביותר שניתן לרכוש". גורם נוסף סיפר כי מומחים אמריקנים המליצו עליה כאחת המערכות המתקדמות בעולם.
באוגוסט 2024 הצהיר מיהאל מרטין, שכיהן אז כשר החוץ וההגנה של אירלנד, כי המדינה לא תרכוש ציוד צבאי או ביטחוני מישראל. הדברים נאמרו על רקע מדיניות הממשלה האירית כלפי ישראל והמלחמה ברצועת עזה.
חברת Sentrycs, שמפעילה משרדים בתל אביב ובניו יורק, נרכשה בשנת 2025 בידי החברה האמריקנית Ondas. מנכ"ל החברה, טל כהן, שימש בעבר בתפקיד בכיר בתחום הפיתוח בחיל האוויר הישראלי.
בתגובה לפניית האתר האירי, המשטרה המקומית מסרה כי אינה מגיבה לענייני ביטחון לאומי, לרבות רכישת טכנולוגיות ביטחוניות ועלויותיהן. חברת Sentrycs לא מסרה תגובה לדיווח.