משטרת אירלנד רכשה מערכות ישראליות מתקדמות נגד רחפנים, למרות הצהרות קודמות של הממשלה כי לא תרכוש ציוד ביטחוני מתוצרת ישראל עקב "ניתוק קשרי מסחר" עם ירושלים. כך דווח באתר החדשות האירי TheJournal.ie. על פי הדיווח, המשטרה רכשה מערכות של חברת Sentrycs, שמקורה בתל אביב, לצורך אבטחת אירועים במסגרת נשיאות אירלנד במועצת האיחוד האירופי.