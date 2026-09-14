בבית משפט השלום לענייני משפחה בפתח תקווה נערך הבוקר (שני) דיון בנושא המשמורת על בתה של ליה כהן מלכה ז"ל, שנרצחה מפיצוץ רכב בנתיבי איילון ביוני האחרון, כאשר הפרוד שלה ואביה של הילדה, חן כהן, נחשד בהזמנת הרצח ומואשם באיומים כלפי ליה ואביה יעקב. כאשר הגיע כהן לבית המשפט מלווה בעורך דינו קיבלו את פניו בכעס כ-15 מבני משפחתה וחבריה של הנרצחת, ומהומה פרצה במקום - אחת שפכה עליו קפה, אחר זרק אגרוף לכיוון הנאשם וכמה מהם קיללו אותו: "יא חרא", "בן ז***", "רצחת אמא לילדה", "שיישרפו אותך". צפו בתיעוד:
המאבטחים ממשמר בתי המשפט ניסו להשליט סדר במהלך המהומה. החברים הזועמים והנסערים של הנרצחת ניסו להגיע לנאשם אך נבלמו, ורגע אחרי שכהן נכנס לאולם בית המשפט חלקם פרצו בבכי.
יעקב מלכה, אביה של הנרצחת ליה, לא ישן הרבה הלילה. "זה מהסטרס, ממה שאנחנו עוברים מאז היום ההוא מהחששות של מה יהיה עם הנכדה", אמר ל-ynet. הוא התייחס לנושאי המשמורת וביטוח החיים שעלו במשפט ואמר על הנאשם: "אני רואה אותו כבן אדם יומרני שמה שמעניין אותו זה כסף. הודענו שלא ניגע בשום כסף מהביטוח חיים שיישמר לילדה, והוא קפץ על העגלה ואמר שהוא רוצה את הכסף שמגיע לו, למרות שהוא חתם על הסכם שלא קיבל חותמת מבית המשפט במסגרת הסכם הגירושין, שלפיו הוא מוותר על כל הדברים האלו".
האב יעקב הוסיף: "הוא מואשם, הוא עדיין לא אשם, אבל בשבילי הוא תמיד יהיה אשם. הוא יזם את כל הרחש בחש בין כל האנשים בעולם התחתון ואמר שכבעל היא מהווה לו ולהם סיכון, אז הוא בעצם אשם. אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק לילדה והיא תוכל לחיות שלווים ושקטים״.
"אני טעון מבפנים, אבל לא מתכוון לעשות שום דרמות, ומעבר לזה, כל מה שייעשה ייעשה בחדרי חדרים של בית המשפט", המשיך האב יעקב. "בחודש הבא יש לו הקראת דין על האיומים שהוא נתן לכל בני המשפחה, ואני מקווה ששם הוא ייתן את הדין, כי כל מה שהוא אמר וכתב באיומים נעשה. הוא אמר שנשב שבעה, והנה ישבנו שבעה. הוא לא טרח להגיע לא לשבעה ולא לקבר, הוא רק הלך למשטרה למסור אליבי. זה מקומם ומרטיט את הבטן. אני אתגבר על זה כי אני איש חוק, כמו כל המשפחה שלי ששומרת על החוק".
לאחר המהומה בכניסה לבית המשפט, דודתה של ליה אסתר נראתה נסערת. "אחד כזה צריך לשמור על הבת שלו? הוא איים לרצוח אותה, איך הוא יגדל אותה? הוא מתנכל למשפחה מאז שהתחיל כל העניין של הגירושין. הוא גמר את המשפחה. אין יותר משפחה שצוחקת, שביחד. הם נגמרו. עכשיו זה רק בכי, והכול סביב הרצח".
בסוף יולי החקירה נגד כהן בחשד להזמנת הרצח נקלעה למבוי סתום, והוא שוחרר למעצר בית אחרי יותר מחודש במעצר. ליה כהן מלכה ז"ל נרצחה בבוקר 4 ביוני השנה בעת שנסעה ברכב בנתיבי איילון בדרך לעבודה בתל אביב, כאשר מטען חבלה רב עוצמה שהוטמן מתחת לכיסאה התפוצץ והרג אותה. כהן הגיע מיוזמתו אחרי הפיצוץ לתחנת המשטרה בראשון לציון, שם הוא נעצר כחשוד שהזמין את רצח אשתו - שאיתה חי בנפרד - והיה להם סכסוך גם סביב הסדרי ראייה של בתם בת השנתיים, שגדלה אצל הוריה של ליה.