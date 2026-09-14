יעקב מלכה, אביה של הנרצחת ליה, לא ישן הרבה הלילה. "זה מהסטרס, ממה שאנחנו עוברים מאז היום ההוא מהחששות של מה יהיה עם הנכדה", אמר ל-ynet. הוא התייחס לנושאי המשמורת וביטוח החיים שעלו במשפט ואמר על הנאשם: "אני רואה אותו כבן אדם יומרני שמה שמעניין אותו זה כסף. הודענו שלא ניגע בשום כסף מהביטוח חיים שיישמר לילדה, והוא קפץ על העגלה ואמר שהוא רוצה את הכסף שמגיע לו, למרות שהוא חתם על הסכם שלא קיבל חותמת מבית המשפט במסגרת הסכם הגירושין, שלפיו הוא מוותר על כל הדברים האלו".

יעקב מלכה, אביה של הנרצחת ליה, לא ישן הרבה הלילה. "זה מהסטרס, ממה שאנחנו עוברים מאז היום ההוא מהחששות של מה יהיה עם הנכדה", אמר ל-ynet. הוא התייחס לנושאי המשמורת וביטוח החיים שעלו במשפט ואמר על הנאשם: "אני רואה אותו כבן אדם יומרני שמה שמעניין אותו זה כסף. הודענו שלא ניגע בשום כסף מהביטוח חיים שיישמר לילדה, והוא קפץ על העגלה ואמר שהוא רוצה את הכסף שמגיע לו, למרות שהוא חתם על הסכם שלא קיבל חותמת מבית המשפט במסגרת הסכם הגירושין, שלפיו הוא מוותר על כל הדברים האלו".

יעקב מלכה, אביה של הנרצחת ליה, לא ישן הרבה הלילה. "זה מהסטרס, ממה שאנחנו עוברים מאז היום ההוא מהחששות של מה יהיה עם הנכדה", אמר ל-ynet. הוא התייחס לנושאי המשמורת וביטוח החיים שעלו במשפט ואמר על הנאשם: "אני רואה אותו כבן אדם יומרני שמה שמעניין אותו זה כסף. הודענו שלא ניגע בשום כסף מהביטוח חיים שיישמר לילדה, והוא קפץ על העגלה ואמר שהוא רוצה את הכסף שמגיע לו, למרות שהוא חתם על הסכם שלא קיבל חותמת מבית המשפט במסגרת הסכם הגירושין, שלפיו הוא מוותר על כל הדברים האלו".

האב יעקב הוסיף: "הוא מואשם, הוא עדיין לא אשם, אבל בשבילי הוא תמיד יהיה אשם. הוא יזם את כל הרחש בחש בין כל האנשים בעולם התחתון ואמר שכבעל היא מהווה לו ולהם סיכון, אז הוא בעצם אשם. אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק לילדה והיא תוכל לחיות שלווים ושקטים״.

האב יעקב הוסיף: "הוא מואשם, הוא עדיין לא אשם, אבל בשבילי הוא תמיד יהיה אשם. הוא יזם את כל הרחש בחש בין כל האנשים בעולם התחתון ואמר שכבעל היא מהווה לו ולהם סיכון, אז הוא בעצם אשם. אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק לילדה והיא תוכל לחיות שלווים ושקטים״.

האב יעקב הוסיף: "הוא מואשם, הוא עדיין לא אשם, אבל בשבילי הוא תמיד יהיה אשם. הוא יזם את כל הרחש בחש בין כל האנשים בעולם התחתון ואמר שכבעל היא מהווה לו ולהם סיכון, אז הוא בעצם אשם. אני מקווה שבית המשפט יעשה צדק לילדה והיא תוכל לחיות שלווים ושקטים״.