שבעה חשודים ובהם ראש מועצה מכהן בדרום ובני משפחתו נעצרו בחשד לעבירות שוחד, הטיית מכרזים, מרמה והעסקה פיקטיבית. כמו כן, בוצעו חיפושים במשרדי הרשות המקומית. חקירה סמויה התנהלה בחודשים האחרונים בלהב 433, ולפי החשד העצורים פעלו במטרה לקבל כספים במרמה מהמועצה ולשלשלם לכיסם הפרטי. השבעה נעצרו על ידי שוטרי יאל"כ ומחוז דרום, לוחמי המשמר הלאומי של מג"ב, לוחמי מתפ"א, לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב ולוחמי יחידת הגדעונים 33. שישה חשודים נוספים עוכבו. "מדובר בפעילות משילות משמעותית נגד הפשיעה והעבריינים במגזר הבדואי בנגב, שמנסים להפוך רשויות חוק רשמיות למאחזי פשיעה ולפלטפורמה לפעולות עברייניות", מסרה המשטרה.