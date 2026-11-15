המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה הבוקר (ראשון) לראש העיר פתח תקווה רמי גרינברג , מנכ"ל העירייה יניב בניטה, ולשמונה חשודים נוספים, כי פרקליט המדינה עמית איסמן שוקל להעמידם לדין, בין היתר בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, זיוף ועבירות מס, כל אחד בהתאם לחלקו, וזאת בכפוף לשימוע שייערך להם. בא-כוחו של גרינברג, עו"ד עופר ברטל, מסר בתגובה כי "הוא כופר מכל וכל במה שמתואר בכתב החשדות".

ראש עיריית רמי גרינברג ( צילום: ריאן פרויס )

החקירה הסמויה ביאח"ה וביחידת יהלום של רשות המסים החלה בשנת 2021 בעקבות מידע מודיעיני. החקירה כללה 273 מעורבים , מהם 44 חשודים, ובמהלכה בוצעו יותר מ-100 צווי חיפוש. במשטרה טענו אז כי "נתפסו נכסים, חשבונות בנק, מזומנים, פוליסות ביטוח ועוד. שווי הנכסים והכספים שנתפסו במסגרת החקירה לצרכי חילוט, נאמד בכ-8.5 מיליון שקל".

על פי החשד, במהלך מערכת הבחירות לראשות עיריית פתח תקווה ב-2018 קיבל גרינברג טובות הנאה המהוות שוחד בסכום כולל של למעלה ממיליון שקל, בין היתר באמצעות מימון הוצאות מסע הבחירות שלו על ידי אנשי עסקים ומקורבים, ובהם גם יניב בניטה, החשוד במתן שוחד לגרינברג.

על פי החשד, טובות ההנאה ניתנו בתמורה לפעולות שגרינברג ביצע או התחייב לבצע במסגרת תפקידו הציבורי, לרבות לאחר בחירתו לראשות העירייה. מהראיות עולה לכאורה, כי חלק מהחשודים פעלו להסתרת תשלומי השוחד ולהצגת מצגים כוזבים בפני מבקר המדינה בנוגע למימון מערכת הבחירות, בין היתר באמצעות מסמכים מזויפים.

על החשודים שהעמדתם לדין נשקלת, בכפוף לשימוע, נמנים אנשי העסקים משה סעדון, נתנאל זר ואמנון בן עמי, החשודים במתן שוחד לגרינברג; וכן משה גרינברג, עו"ד טל גרשטין, עו"ד שי פרטוש וניר בניטה, החשודים במעורבות בהצגת מצגים כוזבים בנוגע למימון הבחירות.

בא-כוחו של גרינברג, עו"ד עופר ברטל, מסר: "האירועים התרחשו במהלך מסע הבחירות הקודם שלו לראשות העירייה, לפני כתשע שנים. מסע בחירות לראשות עירייה גדולה עולה ממון רב. כל סכום שקיבל הוחזר לאחר מכן עם ריבית יפה לכל אחד מאלה שהלוו לו כספים. הסכומים היו מוחזרים - גם לולא היה זוכה בראשות העירייה, כפי שהוחזרו במסע בחירות קודם (2013) שבו הפסיד.