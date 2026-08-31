מועצת איגוד ישיבות ההסדר התייחסה במכתב ששלחה לרבני הישיבות לסירוב של לוחמי גבעתי לצאת לסיור מבצעי בנמ"ר עם פרמדיקית. המועצה מסרה במכתב כי "המציאות המתמשכת, שבה לוחמים בני תורה נאלצים להתמודד יום יום עם עירוב לוחמים ולוחמות בעת תעסוקתם, בתנאים שאינם הולמים את ההלכה ואת עולמם הרוחני, ושאינם עומדים בפקודת השירות המשותף, הביאה אותנו לאירוע העגום בחטיבת גבעתי. העובדה שחיילים נאלצים פעם אחר פעם להכריע בין אמונתם לבין נאמנותם לצבא, מציבה את החיילים בקונפליקט בלתי אפשרי שמזיק לצה"ל ולהם עצמם. גם אם נעשתה טעות בהכרעה, לא ניתן לראות זאת כאירוע בודד המנותק מהמציאות המאתגרת הכללית".