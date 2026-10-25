עשרות מוחים דרוזים הבעירו הערב (ראשון) צמיגים בכביש 6 לכיוון דרום באזור מחלף אליקים - והכביש נחסם לתנועה מיוקנעם לעין תות. במקביל, סקרנים שעוצרים במהלך הנסיעה גורמים להאטת התנועה לכיוון צפון.

החסימה ושריפת הצמיגים בכביש 6 ( צילום: דוברות כבאות והצלה )





כוחות משטרה של המחוז הצפוני ואגף התנועה נמצאים במקום ומכווינים את התנועה. "הכוחות פועלים לשמירת הסדר הציבור ופתיחת הכביש", נמסר. "משטרת ישראל תאפשר את חופש הביטוי והמחאה בגבולות החוק, אולם כבכול מחאה, לא תאפשר לקיים אירועים שיש בהם לפגיעה בשלום הציבור או שעלולים להביא להפרת הסדר הציבורי".

אייל ראובן, בן 40 מיקנעם שנתקע בפקק בכביש 6, סיפר: "אני בדרך חזרה מהקריות הביתה ופתאום נתקעתי בפקק. סיוט של החיים. אני כבר תקוע 40 דקות ואין באופק שום תקווה, יש פקק מטורף של כמה ק"מ ואלפי נהגים מיואשים ועצבניים יוצאים מהרכבים בחוסר אונים. זו שעת ערב וכל הציר המרכזי נסגר, אני בערך 7 ק"מ מההפגנה, אני רואה רק מכוניות תקועות. ראיתי שחלפו שוטרים, ייאוש טוטאלי.

לפי חלק מהטענות, המפגינים יצאו למחות בעקבות תקיפת כמה צעירים דרוזים מעוספיה במועדון ביפו בלילה שבין חמישי לשישי, לכאורה בשל מוצאם. מחקירת המשטרה עלה שוויכוח במועדון הוביל לקטטה בחניון שמחוץ למקום, ובמהלכה צעיר בן 18 נדקר ונפצע באורח בינוני. שלושה צעירים, בני 19-18, נעצרו בחשד למעורבות באירוע, והמשטרה תפסה שתי סכינים שלפי החשד שימשו את החשודים. בחקירות המשטרה ובדיון הארכת המעצר לא הוזכר רקע גזעני לקטטה .

המועדון שוכן ברחוב קיבוץ גלויות ביפו. בן ה-18 שנפצע בינוני פונה לטיפול בבית החולים איכילוב בתל אביב והחקירה מנוהלת על ידי שוטרי תחנת יפו במרחב איילון. בדיון הארכת מעצר שנערך ביום שישי בבית משפט השלום בתל אביב, התברר כי גם חלק מהחשודים שנעצרו נפצעו במהלך הקטטה, וכי המשטרה עדיין אינה יודעת אם אחת משתי הסכינים שנתפסו שימשה לדקירה. בתום הדיון הורה השופט לשחרר את אחד מהחשודים למעצר בית ולהאריך את מעצרם של השניים האחרים בארבעה ימים. מחר הם יובאו שוב לדיון הארכת מעצר.

תיעוד מהחסימה בכביש 6 ( צילום: דוברות כבאות והצלה )

בדיון ביקשה נציגת המשטרה, רס"ר דניאלה בלוך, להאריך את מעצרם של השלושה בשבעה ימים. לדבריה, חברו של הצעיר שנדקר סיפר כי אחד החשודים ניסה תחילה לדקור אותו ולאחר מכן דקר את חברו. מאבטח במועדון סיפר כי הבחין בחשוד אחר מחזיק סכין, וכשניסה לעצור אותו, השליך החשוד את הסכין לרצפה ובעט בה. נציגת המשטרה אישרה כי נתפסו שתי סכינים, אך הודתה: "לא ידוע לנו אם אחת מהסכינים הייתה קשורה לאירוע".

עו"ד ליגל יחזקאל, המייצגת את החשוד לירון שפירא, טענה כי מרשה אמנם הודה שהחזיק סכין, אך הכחיש מעורבות בדקירה. לדבריה, הוא הרחיק סכין נוספת כדי למנוע פגיעה באחרים. הסנגורית הדגישה כי אין ראיה המוכיחה שהוא דקר את הצעיר וביקשה לשחררו למעצר בית בפיקוח הוריו.

עו"ד דותן דניאלי, המייצג את החשוד דייצ'או שלו סיסאי, טען כי מרשו חגג את יום הולדתו ה-18 כשבועיים וחצי לפני האירוע וכי אין לו עבר פלילי. לדבריו, הצעיר נפצע במהלך הקטטה, דימם ונזקק לטיפול רפואי, אך לא פונה לבית החולים. הסנגור הדגיש כי לא נתפסה ברשותו סכין והטיל ספק בזיהויו על סמך צבע עורו ובגדיו.