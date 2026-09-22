ש׳ וע׳, בני זוג בשנות ה-30 לחייהם, חצו ביום שבת את הגבול לסיני. בצד המצרי של מעבר הגבול, עברו בידוק ביטחוני קשה וחריג. ש׳ הופשטה לחלוטין ועברה בידוק בעירום מלא, בעוד שבן זוגה ע׳ נלקח לבדיקה מאחורי וילון, שם, לדבריה, איש הביטחון נגע באזור איבר מינו.

ש׳ סיפרה ל-ynet על החוויה שטלטלה אותה: ״נכנסנו למעבר הגבול בשבת בלילה והיה ממש ריק. היינו רק אנחנו בבידוק הביטחוני. העברנו את התיקים בשיקוף ועוד לפני שהם יצאו בן הזוג שלי עבר במגנומטר. אני עברתי אחריו וישר לאחר מכן האישה שעבדה שם בביטחון מיששה אותי, עוד לפני שראו מה יש בתיק והיה חשד למשהו.

"היא העבירה את היד שלה על המפשעה שלי, על הישבן והחזה. בעיקר שם היא נגעה בי ולא במקומות אחרים. היא התחילה לגעת בי בחזה ובישבן מעל הבגדים שלי, ואז הם עשו לנו בידוק של התיק והם ראו בזה של בן הזוג ניירות גלגול. עכשיו הם התחילו להפוך לנו ממש הכל. הריחו כל דבר, בדקו כל דבר. ממש הפכו את כל התיקים״.

בשלב זה, ש' מספרת, ע׳ נלקח לבדיקה מאחורי וילון, ומיד אחריו גם היא: ״גבר לקח אותו לבידוק והוא מישש אותו במפשעה מעל הבגדים. כשהוא יצא האישה לקחה אותי מאחורי וילון. זה לא היה חדר, רק וילון. היא אמרה לי להוריד את החולצה. הייתי בלי חזייה. ואז היא אמרה להוריד את החצאית. נשארתי עם תחתונים, ואז היא ביקשה שאוריד גם אותם. היא לא ידעה אנגלית והיא תיקשרה בפנטומימה. אמרתי לה מה? והיא אמרה לי ׳כן, כן, תורידי׳.

"היא ממש ביקשה שאפסק רגליים והיא הסתכלה עליי למטה בצורה מאוד חודרנית ומטרידה. זה הרגיש הטרדה ושהיא נהנית מזה ומגחכת עליי. זה היה ממש קיצוני. חוויה מאוד לא נעימה. הייתי בעיקר נורא מופתעת״.

ש' הדגישה כי ״זו הייתה חוויה מאוד מטלטלת שהוציאה אותי מאיזון. רק כשיצאנו משם הבנתי שקרה משהו לא תקין, הרגשתי רע על זה שלא אמרתי כלום כשזה קרה. הרגשתי שמה שקורה זה לא בסדר וגם לא חוקי. הרגיש לי לא הגיוני שזה מה שקורה עכשיו, אבל לא אמרתי כלום באותו רגע ולא שאלתי שאלות. זה קרה מאוד מהר ורק רציתי לסיים עם זה ולצאת משם. זה באמת טלטל אותי ברמה כזו שקצת יצאתי מאיזון והייתי מבולבלת. עצרנו בתחנת דלק וקנינו כמה דברים ושילמתי סכום גבוה מהרגיל מבלי לשאול כמה זה עולה״.