סערה במשרד החוץ: שר החוץ גדעון סער החליט להביא לאישור ועדת המינויים של המשרד - בעיצומה של מערכת בחירות - 12 מינויים של שגרירים בחו"ל, שרובם יחלו את כהונתם רק בקיץ 2027. מדובר אומנם במינויים מקצועיים של דיפלומטים ולא במינויים פוליטיים שאסורים בתקופת בחירות, אבל עובדים ובכירים במשרד החוץ אומרים כי "זה נראה רע ומריח כמו מחטף לפני בחירות".

"מה בוער לו?". סער ( צילום: ליאור שרון )

מדובר במינויים של שגרירי ישראל בהודו, ירדן, קנדה, אוסטריה, בולגריה, דנמרק, שווייץ, פרגוואי, רואנדה, גאנה ובלארוס, וכן של קונסול כללי במינכן.

למעט דלהי, שהאיוש הוא מיידי - כבר בנובמבר 2026 - שאר התפקידים יאוישו כאמור רק בקיץ 2027. המינוי של שגריר ישראל בשווייץ אף מיועד לינואר 2028. ועדת המינויים לראשי נציגויות בראשות שר החוץ תתכנס לאשר את המינויים הללו כבר מחר.

בכירים במשרד החוץ תהו: "מה בוער לשר סער לקיים את הוועדה כבר כעת? אם יהיה שר חדש, בטוח שהוא ירצה להשאיר לו את האפשרות להחליט איך הוא רוצה לעצב את פרופיל ראשי שירות החוץ".

בכירים אחרים אמרו שסער נחוש להותיר חותם לפני סיום תפקידו, ולא כל כך מתחשב בתקופה הרגישה. בדרך כלל שגרירים מתמנים בספטמבר, אך לרוב בתקופת בחירות נדרשת רגישות, ואם המינוי לא דחוף ומיידי ניתן להמתין עד להרכבת הממשלה הבאה.

משרד החוץ מסר בתגובה: "כמו בשנים עברו מינוי ראשי נציגויות מקרב הסגל הדיפלומטי הקבוע של עובדי משרד החוץ מתקיים כסדרו בתקופה זו של השנה (בחודשים ספטמבר-אוקטובר) כדי להבטיח את תפקודן התקין של נציגויות ישראל בחו"ל, שכן כל עיכוב במינוי ראשי הנציגויות גורר עיכוב במינוי כל יתר בעלי התפקידים בנציגויות.