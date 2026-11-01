פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד רז ויינברגר (49) מעין החורש, שפרסם ברשת X קריאות המסיתות לרצח ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחרי ציבור מהקואליציה ותומכי ראש הממשלה וממשלתו. הפרקליטות מבקשת לעצור את ויינברגר עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.
כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד מאיה ניצן ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה, מייחס לויינברגר עשר עבירות של הסתה לטרור ו-18 עבירות של הסתה לאלימות. לפי כתב האישום, במשך תקופה של כחודש וחצי - לקראת הבחירות לכנסת ה-26 - העלה ויינברגר לחשבון הציבורי שלו 21 פרסומים מסיתים.
בין היתר, כתב ויינברגר בתגובה לפרסומים בחשבונו של ראש הממשלה: "בנימין נתניהו, גדול הבוגדים בתולדות המדינה, דינו מוות", ו"בוגד ארור, צריך למחות זכר היותך, לשרוף אותך יחד עם זוגתך הפסיכית ושני בניה בעודכם בחיים". בנוסף, הגיב לפרסום בחשבון של ח"כ אלמוג כהן כי "הוריך צריכים לצפות איך עורפים את ראשך וזורקים אותו לעזתים שישחקו כדורגל".
בבקשת המעצר שהוגשה במקביל, ציינה מחלקת הסייבר כי פרסומיו של ויינברגר, השיטתיות והחזרתיות שבהם, הכמות שלהם והתוכן המסית והאלים - על רקע הרגישות והמתיחות לקראת הבחירות - מלמדים על המסוכנות הנשקפת ממנו לציבור.
לטענת הפרקליטות, לא מדובר בהתבטאויות בודדות או באמירות שנאמרו בלהט הרגע, אלא ברצף של פרסומים אשר במסגרתם שב ויינברגר וקרא לנקוט באלימות כלפי נבחרי ציבור וכלפי כל אדם שדעותיו שונות משלו. לכך מצטרפת העובדה שעד לאחרונה היה ברשותו נשק, המעצימה את החשש מפני יכולתו לממש בעצמו את קריאות האלימות שפרסם.