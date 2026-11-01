בן 49 שהגיב לנתניהו כי דינו מוות נאשם בהסתה לטרור: "עד לאחרונה היה לו נשק"

רז ויינברגר (49) נאשם ב-10 עבירות של הסתה לטרור ו-18 עבירות של הסתה לאלימות. בין היתר, הוא הגיב בחשבון ה-X של רה"מ כי "דינו מוות" ואיים על ח"כ אלמוג כהן. הפרקליטות, שציינה כי עד לאחרונה החזיק בנשק, טוענת: "לא מדובר באמירות שנאמרו בלהט הרגע"