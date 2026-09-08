המשטרה בגרמניה הודיעה בצהריים (יום ג') כי עצרה גבר בן 48 בחשד שהיה אחראי לסדרת מעשי חבלה נגד תשתית החשמל בכמה וכמה מוקדים מאז תחילת החודש. בתקשורת הגרמנית זוהה החשוד כדניאל וימן, ולפי החשד הוא פגע באמצעות רקטות מאולתרות בקווי מתח גבוה. הרשויות מצאו במהלך החקירה והמצוד שהתנהל נגדו גם מכתבים שבהם נטל החשוד אחריות על מעשיו, והסביר שהמניע שלו הוא מאבק בתעשיית הדלקים המאובנים.
וימן נעצר לפי הדיווחים "על חם", כשברשותו מטעני נפץ נוספים שבהם התכוון להשתמש, ליד תחנת הכוח וייסוויילר שליד העיר אאכן, במדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה שבמערב גרמניה. ב"בילד" דיווחו כי הוא נתפס במהלך בדיקת תנועה משטרתית, וכי ניסה תחילה להימלט ברגל – אך כשנעצר לא גילה התנגדות. בצמחייה סמוכה גילתה המשטרה אוהל שבו לפי ההערכות העביר את הלילה. באוהל נמצאו מטעני נפץ נוספים, וחבלנים נשלחו לטפל בהם.
לפי החשד, וימן עמד מאחורי סדרה של מעשי חבלה נגד קווי מתח גבוה ותחנות משנה בשלוש מדינות מחוז שונות: המתקפה הראשונה הייתה בברנדנבורג שבמזרח גרמניה, שם ניזוקו ביום שלישי בשבוע שעבר קווי מתח גבוה בתחנת משנה של תחנת הכוח הפחמית הגדולה ינשוואלדה, במתקפה שכללה לפי הדיווחים שימוש ב"רקטות מאולתרות", והפעילות שם שובשה לזמן קצר. שעות לאחר מכן גרם קצר חשמלי להשבתת קווי מתח גבוה בתחנת המשנה ברגהיים שליד קלן (במדינת נורדריין-וסטפאליה). ניסיונות חבלה דווחו גם במדינת המחוז סקסוניה ובאזור דיסלדורף, ולפי הרשויות בסדרת המתקפות השונות נעשה שימוש ברקטות מאולתרות על מנת לירות חוט דק אל קווי המתח הגבוה, וכך ליצור בהם קצר.
תחילה הביעו בגרמניה חשש שאולי רוסיה עומדת מאחורי מעשי החבלה, שהחלו באותו יום שבו הממשלה בברלין האשימה את מוסקבה באחריות לניסיון מתקפת רחפן נפץ, שאותר בחודש שעבר ליד מטוס אוקראיני עמוס בתחמושת בנמל התעופה בלייפציג. עם זאת בהמשך, וכנראה על רקע מכתבי נטילת אחריות שהשאיר החשוד, התברר כי מדובר במקרה שאותו תיארו הרשויות כ"קיצוניות אקלים". לפי ה"בילד" המצוד אחרי החשוד – אותו תיארו בעיתון כ"טרוריסט החשמל" – החל כבר ביום חמישי בשבוע שעבר.
לפי הדיווחים אחד המכתבים שהשאיר אחריו החשוד אותר אתמול ליד תחנת הכוח וייסוויילר שלידה הוא גם נלכד כעת, ובמקביל נמצאו שם אתמול כמה "מתקני שיגור" על קו מתח גבוה. ב"בילד" פרסמו צילום מסך של אחד המכתבים שהחשוד השאיר, ובין היתר כתוב בו: "ייצור חשמל מדלקים מאובנים הוא פשע, שגורר אחריו סבל בל יתואר, ומכיוון שהתקשורת לא עושה שום דבר כדי להעביר את הדחיפות שבמצב, והמדינה אינה מתערבת כדי למנוע את הסבל הזה, אני חייב לעשות את זה עכשיו".
זו לא הפעם הראשונה שבה מתרחשות בגרמניה פעולות חבלה שהמניע להן הוא המאבק בתעשיית הדלקים. רק בתחילת השנה גרמו פעילים אנרכיסטים מהשמאל הקיצוני נזק לתשתית החשמל בברלין, נזק שהותיר שכונות שלמות בדרום-מערב הבירה בחשיכה במשך כמה ימים ובשיא הקור. על המתקפה ההיא קיבל אחריות ארגון בשם "קבוצת הוולקנו", ובמכתב נטילת אחריות שהגיע אז לידי המשטרה נאמר: "זו הייתה פעולה ברוח ציבורית ומעשה של הגנה עצמית וסולידריות בינלאומית עם כל אלה המגנים על כדור הארץ והחיים. לא כיוונו להפסקת חשמל אלא רק לפעולה נגד תעשיית הדלקים המאובנים. אנחנו מתנצלים בפני מי שנפגע מהפסקת החשמל, אבל האמפתיה שלנו אינה תקפה לבעלי הווילות הרבים באזור". אותו ארגון גם עמד לפי החשד מאחורי הצתה ששיבשה את הייצור במפעל המכוניות החשמליות "טסלה" בברלין ב-2024.