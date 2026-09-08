בכמה וכמה מוקדים מאז תחילת החודש. בתקשורת הגרמנית זוהה החשוד כדניאל וימן, ולפי החשד הוא פגע באמצעות רקטות מאולתרות בקווי מתח גבוה. הרשויות מצאו במהלך החקירה והמצוד שהתנהל נגדו גם מכתבים שבהם נטל החשוד אחריות על מעשיו, והסביר שהמניע שלו הוא מאבק בתעשיית הדלקים המאובנים.

בכמה וכמה מוקדים מאז תחילת החודש. בתקשורת הגרמנית זוהה החשוד כדניאל וימן, ולפי החשד הוא פגע באמצעות רקטות מאולתרות בקווי מתח גבוה. הרשויות מצאו במהלך החקירה והמצוד שהתנהל נגדו גם מכתבים שבהם נטל החשוד אחריות על מעשיו, והסביר שהמניע שלו הוא מאבק בתעשיית הדלקים המאובנים.

וימן נעצר לפי הדיווחים "על חם", כשברשותו מטעני נפץ נוספים שבהם התכוון להשתמש, ליד תחנת הכוח וייסוויילר שליד העיר אאכן, במדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה שבמערב גרמניה. ב"בילד" דיווחו כי הוא נתפס במהלך בדיקת תנועה משטרתית, וכי ניסה תחילה להימלט ברגל – אך כשנעצר לא גילה התנגדות. בצמחייה סמוכה גילתה המשטרה אוהל שבו לפי ההערכות העביר את הלילה. באוהל נמצאו מטעני נפץ נוספים, וחבלנים נשלחו לטפל בהם.

וימן נעצר לפי הדיווחים "על חם", כשברשותו מטעני נפץ נוספים שבהם התכוון להשתמש, ליד תחנת הכוח וייסוויילר שליד העיר אאכן, במדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה שבמערב גרמניה. ב"בילד" דיווחו כי הוא נתפס במהלך בדיקת תנועה משטרתית, וכי ניסה תחילה להימלט ברגל – אך כשנעצר לא גילה התנגדות. בצמחייה סמוכה גילתה המשטרה אוהל שבו לפי ההערכות העביר את הלילה. באוהל נמצאו מטעני נפץ נוספים, וחבלנים נשלחו לטפל בהם.

וימן נעצר לפי הדיווחים "על חם", כשברשותו מטעני נפץ נוספים שבהם התכוון להשתמש, ליד תחנת הכוח וייסוויילר שליד העיר אאכן, במדינת המחוז נורדריין-וסטפאליה שבמערב גרמניה. ב"בילד" דיווחו כי הוא נתפס במהלך בדיקת תנועה משטרתית, וכי ניסה תחילה להימלט ברגל – אך כשנעצר לא גילה התנגדות. בצמחייה סמוכה גילתה המשטרה אוהל שבו לפי ההערכות העביר את הלילה. באוהל נמצאו מטעני נפץ נוספים, וחבלנים נשלחו לטפל בהם.

לפי החשד, וימן עמד מאחורי סדרה של מעשי חבלה נגד קווי מתח גבוה ותחנות משנה בשלוש מדינות מחוז שונות: המתקפה הראשונה הייתה בברנדנבורג שבמזרח גרמניה, שם ניזוקו ביום שלישי בשבוע שעבר קווי מתח גבוה בתחנת משנה של תחנת הכוח הפחמית הגדולה ינשוואלדה, במתקפה שכללה לפי הדיווחים שימוש ב"רקטות מאולתרות", והפעילות שם שובשה לזמן קצר. שעות לאחר מכן גרם קצר חשמלי להשבתת קווי מתח גבוה בתחנת המשנה ברגהיים שליד קלן (במדינת נורדריין-וסטפאליה). ניסיונות חבלה דווחו גם במדינת המחוז סקסוניה ובאזור דיסלדורף, ולפי הרשויות בסדרת המתקפות השונות נעשה שימוש ברקטות מאולתרות על מנת לירות חוט דק אל קווי המתח הגבוה, וכך ליצור בהם קצר.

לפי החשד, וימן עמד מאחורי סדרה של מעשי חבלה נגד קווי מתח גבוה ותחנות משנה בשלוש מדינות מחוז שונות: המתקפה הראשונה הייתה בברנדנבורג שבמזרח גרמניה, שם ניזוקו ביום שלישי בשבוע שעבר קווי מתח גבוה בתחנת משנה של תחנת הכוח הפחמית הגדולה ינשוואלדה, במתקפה שכללה לפי הדיווחים שימוש ב"רקטות מאולתרות", והפעילות שם שובשה לזמן קצר. שעות לאחר מכן גרם קצר חשמלי להשבתת קווי מתח גבוה בתחנת המשנה ברגהיים שליד קלן (במדינת נורדריין-וסטפאליה). ניסיונות חבלה דווחו גם במדינת המחוז סקסוניה ובאזור דיסלדורף, ולפי הרשויות בסדרת המתקפות השונות נעשה שימוש ברקטות מאולתרות על מנת לירות חוט דק אל קווי המתח הגבוה, וכך ליצור בהם קצר.

לפי החשד, וימן עמד מאחורי סדרה של מעשי חבלה נגד קווי מתח גבוה ותחנות משנה בשלוש מדינות מחוז שונות: המתקפה הראשונה הייתה בברנדנבורג שבמזרח גרמניה, שם ניזוקו ביום שלישי בשבוע שעבר קווי מתח גבוה בתחנת משנה של תחנת הכוח הפחמית הגדולה ינשוואלדה, במתקפה שכללה לפי הדיווחים שימוש ב"רקטות מאולתרות", והפעילות שם שובשה לזמן קצר. שעות לאחר מכן גרם קצר חשמלי להשבתת קווי מתח גבוה בתחנת המשנה ברגהיים שליד קלן (במדינת נורדריין-וסטפאליה). ניסיונות חבלה דווחו גם במדינת המחוז סקסוניה ובאזור דיסלדורף, ולפי הרשויות בסדרת המתקפות השונות נעשה שימוש ברקטות מאולתרות על מנת לירות חוט דק אל קווי המתח הגבוה, וכך ליצור בהם קצר.

, שאותר בחודש שעבר ליד מטוס אוקראיני עמוס בתחמושת בנמל התעופה בלייפציג. עם זאת בהמשך, וכנראה על רקע מכתבי נטילת אחריות שהשאיר החשוד, התברר כי מדובר במקרה שאותו תיארו הרשויות כ"קיצוניות אקלים". לפי ה"בילד" המצוד אחרי החשוד – אותו תיארו בעיתון כ"טרוריסט החשמל" – החל כבר ביום חמישי בשבוע שעבר.

, שאותר בחודש שעבר ליד מטוס אוקראיני עמוס בתחמושת בנמל התעופה בלייפציג. עם זאת בהמשך, וכנראה על רקע מכתבי נטילת אחריות שהשאיר החשוד, התברר כי מדובר במקרה שאותו תיארו הרשויות כ"קיצוניות אקלים". לפי ה"בילד" המצוד אחרי החשוד – אותו תיארו בעיתון כ"טרוריסט החשמל" – החל כבר ביום חמישי בשבוע שעבר.