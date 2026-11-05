היורופול הוביל השבוע יום בינלאומי למעצרים ותפיסת ראיות נגד רשת שהפעילה הונאות בהשקעות באינטרנט. במבצע נעצרו 7 חשודים, שצפויים להיות מוסגרים לגרמניה, שם מתנהלת החקירה המרכזית. בפרשה מעורבת גם יחידה להב 433, ועל פי החשד, הרשת מתבססת על חברה שממוקמת בקפריסין ובישראל. על פי ההערכות, הרשת הונתה לקוחות ביותר מ-4 מיליון אירו.

היורופול הוביל השבוע יום בינלאומי למעצרים ותפיסת ראיות נגד רשת שהפעילה הונאות בהשקעות באינטרנט. במבצע נעצרו 7 חשודים, שצפויים להיות מוסגרים לגרמניה, שם מתנהלת החקירה המרכזית. בפרשה מעורבת גם יחידה להב 433, ועל פי החשד, הרשת מתבססת על חברה שממוקמת בקפריסין ובישראל. על פי ההערכות, הרשת הונתה לקוחות ביותר מ-4 מיליון אירו.

היורופול הוביל השבוע יום בינלאומי למעצרים ותפיסת ראיות נגד רשת שהפעילה הונאות בהשקעות באינטרנט. במבצע נעצרו 7 חשודים, שצפויים להיות מוסגרים לגרמניה, שם מתנהלת החקירה המרכזית. בפרשה מעורבת גם יחידה להב 433, ועל פי החשד, הרשת מתבססת על חברה שממוקמת בקפריסין ובישראל. על פי ההערכות, הרשת הונתה לקוחות ביותר מ-4 מיליון אירו.

הפרשה נחקרה במדינות רבות. ביורופול אמרו כי נתפסו יותר מ-100 שרתים, לצד ראיות נוספות. המדינות המעורבות הן גרמניה, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה, פינלנד - וכאמור גם ישראל וקפריסין. לפי החשד, החברה הציעה "פשיעה כשירות": היא סיפקה לקבוצות פשיעה שונות אתרים מזויפים ששימשו להונאות.

הפרשה נחקרה במדינות רבות. ביורופול אמרו כי נתפסו יותר מ-100 שרתים, לצד ראיות נוספות. המדינות המעורבות הן גרמניה, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה, פינלנד - וכאמור גם ישראל וקפריסין. לפי החשד, החברה הציעה "פשיעה כשירות": היא סיפקה לקבוצות פשיעה שונות אתרים מזויפים ששימשו להונאות.

הפרשה נחקרה במדינות רבות. ביורופול אמרו כי נתפסו יותר מ-100 שרתים, לצד ראיות נוספות. המדינות המעורבות הן גרמניה, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה, פינלנד - וכאמור גם ישראל וקפריסין. לפי החשד, החברה הציעה "פשיעה כשירות": היא סיפקה לקבוצות פשיעה שונות אתרים מזויפים ששימשו להונאות.