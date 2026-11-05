היורופול הוביל השבוע יום בינלאומי למעצרים ותפיסת ראיות נגד רשת שהפעילה הונאות בהשקעות באינטרנט. במבצע נעצרו 7 חשודים, שצפויים להיות מוסגרים לגרמניה, שם מתנהלת החקירה המרכזית. בפרשה מעורבת גם יחידה להב 433, ועל פי החשד, הרשת מתבססת על חברה שממוקמת בקפריסין ובישראל. על פי ההערכות, הרשת הונתה לקוחות ביותר מ-4 מיליון אירו.
הפרשה נחקרה במדינות רבות. ביורופול אמרו כי נתפסו יותר מ-100 שרתים, לצד ראיות נוספות. המדינות המעורבות הן גרמניה, אלבניה, קוסובו, צפון מקדוניה, פינלנד - וכאמור גם ישראל וקפריסין. לפי החשד, החברה הציעה "פשיעה כשירות": היא סיפקה לקבוצות פשיעה שונות אתרים מזויפים ששימשו להונאות.
הפרשה החלה ב-2022, כשזוג גרמני התלונן שהשקיע את חסכונותיו בפלטפורמת מסחר מקוונת ולא הצליח למשוך את הרווחים. החקירה שנפתחה בעקבות התלונה חשפה מערך שפגע לכאורה בקורבנות ברחבי העולם.
הקורבנות פותו להשקיע בפלטפורמות של הרשת שהבטיחה רווחי ענק בטווח זמן קצר באמצעות מסחר במטבעות קריפטוגרפיים, במט"ח ובמניות. לאחר שהקורבנות העבירו סכום קטן, הוצגו להם רווחים מנופחים, כך שהפלטפורמה נראתה לגיטימית. ברשת הפעילו לכאורה לחץ על הקורבנות להשקיע סכומי כסף גדולים נוספים, אבל כשהקורבנות ביקשו למשוך את הרווחים, הם נתקלו בתחבולות ובסחבת. העומדים מאחורי הרשת נעלמו - והקורבנות איבדו את הכסף.
אחרי יותר מארבע שנות חקירה נערך יום פעולה בינלאומי ראשון, שהוביל לשני מעצרים ולתפיסת ראיות רבות. ניתוח החומר זיהה את החשודים הנוספים, ובהם מנהלי מוקדי השיחות ששימשו לשכנוע הקורבנות להשקיע עוד כסף. לפי היורופול, בעקבות זאת נערך יום פעולה שני, שבו נעצרו חשודים נוספים ונתפסו ראיות וכסף. הראיות שנאספו בו חשפו את החברה הקפריסאית-ישראלית ואת אנשיה באלבניה, בקוסובו ובצפון מקדוניה, שלפי החשד הפעילו מוקדי שיחות להונאה.