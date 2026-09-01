14 שנה אחרי ששלושה בני משפחה בריטית ורוכב אופניים מקומי נרצחו ביריות באלפים הצרפתיים , בתקרית מסתורית ש ריתקה את אירופה , כלי תקשורת ביבשת מדווחים על התפתחות אפשרית בחקירה, אחרי שאקדח נדיר, מאותו הסוג ששימש לרצח, נמצא בקרקעית אגם סמוך.

גלריה האלפים הצרפתיים. הקורבנות נורו בדרך נידחת ( צילום: shutterstock )

סעד אל-חילי. ואולי הוא ומשפחתו בכלל לא היו היעד לרצח, אלא רוכב האופניים? ( צילום: AFP )

ראשיתה של הפרשה ב-2012, אז נמצאו ארבע גופות בדרך הררית נידחת בכפר שוואלין ליד אגם אנסי. שלוש מהן נמצאו בתוך מכונית BMW, והתגלו כגופותיהם של סעד אל-חילי בן ה-50, מהנדס לוויינים יליד עיראק, שנהג ברכב, ושל אשתו איקבאל בת ה-47 ואמה סוהילה בת ה-74. הגופה הרביעית הייתה של רוכב האופניים המקומי סילבן מולייה, בן 45. בסך הכול ירה הרוצח 21 קליעים בתוך פחות משתי דקות, ו-17 מהם פגעו בקורבנותיו. ברכב היו גם בתם בת ה-7 של בני הזוג אל-חילי, זיינב, ואחותה בת ה-4 זינה. שתיהן ניצלו, אם כי זיינב נורתה בכתפה וגם הוכתה בראשה באמצעות האקדח. זיינה נמצאה כשהיא מסתתרת תחת רגלי אמה המנוחה, בחלל המקוצה לרגליים במושב האחורי.

בזירה שבה נפתחה האש לעבר הארבעה נמצאו רסיסי קת של אקדח נדיר מסוג לוגר P06/29, פראבלום 7.65, ומומחי זיהוי פלילי הגיעו למסקנה שזהו כלי הנשק ששימש לרצח. מדובר בכלי נשק שסופק לחיילים שווייצרים בין 1909 ל-1947, ונקבע כי האקדח הספציפי ששימש לירי יוצר ב-1935, ובאותה שנה יוצרו רק 940 עותקים שלו. כעת מדווחים כלי תקשורת בצרפת כי תיירים בריטים ששחו באגם אנסי ב-20 באוגוסט מצאו במים אקדח ומשו אותו, וגורמים בתביעה הצרפתית אמרו לסוכנות הידיעות AFP כי יש בו קווי דמיון לנשק ששימש במתקפה ההיא ב-2012.

פרחים לזכר הנרצחים בזירת ההרג לפני 14 שנה. חשד ש"אזרח דני" טבח בקורבנות - וביצע רצח נוסף ( צילום: AP )

אקדח לוגר. החוקרים מקווים למצוא DNA ולהיעזר במספר הסידורי ( צילום: מתוך ויקיפדיה )

לפי העיתון הבריטי "דיילי מייל", האקדח נשלח לבדיקה בליסטית ופורנזית כדי לבדוק אם הוא זה ששימש לרצח המרובע. בעיתון מדגישים כי בעוד בעבר סברו ש-DNA נשטף ונעלם לחלוטין במים עמוקים, כיום מאפשרת לעתים טכנולוגיה פורנזית מתקדמת להפיק פרופילים גנטיים גם בתנאים כאלה. החוקרים תולים תקוות גם במספר הסידורי של האקדח, שיוכל לעזור להם להתחקות אחר ההיסטוריה המדויקת שלו.

כשמשפחת אל-חילי ורוכב האופניים נמצאו מתים ב-2012 הולידה הפרשה המסתורית שלל תאוריות וכיווני חקירה, אבל בעשור וחצי שעברו מאז נותר התיק בלתי-מפוענח. העובדה שהמשפחה הגיעה לבריטניה מעיראק גרמה בין השאר למתעניינים בפרשה להעלות את האפשרות שהמניע לרצח היה קשריה למשטרו של הרודן סדאם חוסיין , שהופל מהשלטון 9 שנים לפני הרצח. עלו גם טענות שאל-חילי היה מעורב בסכסוך על ירושה משפחתית או שהרצח קשור לעבודתו בתעשיית הלוויינים, אך לא נמצאו ראיות לכך, וכיוון החקירה הזה נזנח.

אגם אנסי, שבו נמצא האקדח. התיירים משו את כלי הנשק ומסרו אותו לרשויות ( צילום: KimVermaat / Shutterstock )

תאוריה אחרת שהועלתה הייתה שדווקא רוכב האופניים מולייה היה היעד לרצח, ושמשפחת אל-חילי נקלעה לאירוע בלי שיהיה לה שום קשר אליו. מולייה, אב לשלושה, היה כנראה הראשון שנורה, וספג יותר קליעים מכל קורבן אחר באירוע.

ב"דיילי מייל" מציינים כי במהלך החקירות עלה חשד גם שחייל שווייצרי לשעבר בשנות ה-50 לחייו ששונא תיירים הוא שביצע את הרצח המרובע. כיוון חקירה אחר היה נופש מסתורי שהקים אוהל ליד המקום שבו נטבחה המשפחה הבריטית, וששנה לפני כן שהה ליד זירת רצח אקראי נוספת של תייר, שגם בו נעשה שימוש בנשק שווייצרי נדיר. מדובר באזרח דני לכאורה ששהה באתר קמפינג שבו החנתה משפחת אל-חילי את הקרוון שלה, ושעזב ביום הטבח.

עיירה באלפים הצרפתיים. עשור וחצי, והרוצח לא נתפס ( צילום: Mumemories / Shutterstock )