שר החוץ גדעון סער חנך ביום רביעי בטקס חגיגי שגרירות ישראלית חדשה בלובליאנה, בירת סלובניה, שכבר עכשיו מסתמנת כידידה החזקה ביותר של ישראל באיחוד האירופי - ה"הונגריה החדשה". מדובר בשגרירות הישראלית הראשונה שהוקמה אי-פעם במדינה הזו, והחמישית שסער פותח תוך שנה וחצי. השגרירות הוקמה בבניין משרדים במרכז לובליאנה, כשמאחורי הקלעים התנהלה דרמה לא קטנה.

ראשית יש לציין כי לא מדובר באמת שגרירות ישראל הקבועה, אלא בשגרירות זמנית בלבד שתשמש לכמה חודשים לכל היותר. השגרירות הקבועה תמוקם במקום אחר באותו הבניין, אך בקומה גבוהה יותר. אלא שהנכס שאמור לשמש את השגרירות הקבועה בקומה העליונה עדיין לא התפנה - והיה צורך דחוף להקים את השגרירות במהירות.

גלריה סער חונך את שגרירות ישראל בסלובניה ( צילום: שליו מן )

( צילום: שליו מן )

גורם מדיני בכיר אמר שסער התחייב בפני הסלובנים כבר בחודש יוני לפתוח שגרירות חדשה, אחרי שאלו הפכו את כל ההחלטות האנטי-ישראליות של הממשלה הקודמת, ובהן: איסור על נחיתת טיסות של ישראייר בלובליאנה; ביטול ההכרה במדינה פלסטינית; הסרת דגל פלסטין מבניין משרד החוץ הסלובני; ביטול אמברגו הנשק על ישראל; ביטול ההכרזה על ראש הממשלה בנימין נתניהו כאישיות לא רצויה; הצהרה על כוונה להעביר השגרירות הסלובנית לירושלים ושינוי דרמטי בעמדת סלובניה באיחוד האירופי: מאחת המדינות העוינות ביותר לישראל, למדינה הכי ידידותית כלפיה.

הידידות באה לידי ביטוי בחודש שעבר כשסלובניה וצ'כיה הטילו וטו על יוזמה מצד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס לפרסם גינוי של כל 27 מדינות האיחוד נגד תוכנית הבנייה ב-E-1.

הגורם ציין כי "מיד לאחר המהפך הפוליטי בהונגריה ונפילתו של ויקטור אורבן, שהיה ידידותי לירושלים, זיהתה קאלאס הזדמנות להעביר החלטות נגד ישראל וסנקציות בקונצנזוס של 27 החברות באיחוד. צ'כיה לא הייתה עומדת בלחץ לבדה ולכן הייתה חייבת עוד מדינה שתתמוך בה. לכן נוצרה דחיפות לפתוח את השגרירות בלובליאנה: אתה לא יכול להשאיר את הצ'כים לבד".

סער הורה למנכ"ל משרדו עדן ברטל לפתוח שגרירות חדשה בלובליאנה, והדבר נעשה תוך שלושה חודשים - מהלך חסר תקדים. בהמשך הגיע שר החוץ ללובליאנה בראש משלחת של אנשי עסקים. "מדינת ישראל הייתה חייבת לשלם דמי רצינות לסלובניה. ישראל לא יכולה בלי סלובניה ואנחנו הולכים פול גז לקידום היחסים בכל התחומים. ההנחייה של סער היא להדק את היחסים בכל הכוח", אמר הגורם.

פתיחת השגרירות הישראלית הייתה חייבת לקבל את אישור גורמי הבטחון ואלה הסכימו להקמת השגרירות הזמנית - לקראת המעבר לשגרירות הקבועה בעוד כמה חודשים. עם זאת, גם אז השגרירות תהיה במיקום זמני-קבוע. גורם בכיר במשרד החוץ אמר כי בשום שלב לא ישלמו "שכר דירה" כפול, וברגע שהמקום הזמני-הקבוע יתפנה תעבור השגרירות אליו. "לא תהיה חפיפה בין שתי השגרירויות. זה היה התכתיב של גורמי הביטחון לפתיחת השגרירות", הסביר.