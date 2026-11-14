פרשת הרומנים של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג, שטלטלה את מניית החברה והובילה להתפטרותו של המייסד שעמד בראשה במשך 33 שנה, מסרבת להישכך. בתקשורת האמריקנית מפורסמים בימים האחרונים שלל דיווחים, פרשנויות וטורים על ההסתבכות, ההשלכות הנלוות - וגם פרטים נוספים על ג'נסן הואנג, האיש שבלב הסערה.

גלריה בני הזוג הואנג והמאהבות לוסי וקימברלי ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

ב"ניו יורק טיימס" פורסם טור שכתב סטיבן וויט, שחיבר ביוגרפיה על הואנג בשם "The Thinking Machine". וויט דיבר עם כמה מהחברים הוותיקים ביותר של בני הזוג, וסיפר כי לצורך העבודה על הספר שוחח עם יותר מ-200 מרואיינים. וויט סבר כי התפוררותו של הואנג היא לא רק סיפור על טכנולוגיה, אלא "סיפור על יהירות גברית שחוזר על עצמו לאורך הדורות וסיפורו של אדם שהביטחון העצמי המופרז והפזיזות שלו הביאו למפלתו".

הוא ציין כי השם שבחר להעניק לביוגרפיה לא רק מתייחס לשבבים שמפעילים את הבינה המלאכותית, אלא גם ל"אינטלקט המשתולל והבלתי נלאה של הואנג", שלדבריו מעולם לא האט את הקצב או כיבה את עצמו. וויט עקץ וסיפר כי הוא שוקל לכתוב ספר המשך בעקבות הסערה: "מכונת החשיבה - מה לעזאזל חשבת?".

וויט טען כי שמע על הרומנים של הואנג כבר קודם לכן. לדבריו, בתוך אנבידיה שררה תרבות שתיקה, לטענתו בסגנון של מאפיה - שהיה קשה מאוד לשבור - דבר שאיפשר להואנג להוציא מעצמו את הגרוע ביותר. עכשיו כשהסכר נפרץ, טען כי לא יתפלא אם נשים נוספות ייחשפו וידברו.

הוא סיפר על הפעם הראשונה שבה פגש את הואנג ב-2023. הוא תיאר כיצד הואנג ניסה להסוות ולהצניע את הצלחתו. "הוא מיהר תמיד לייחס את הקרדיט לעובדיו ולחברי ההנהלה", כתב תוך שהוא מתאר כיצד מנכ"ל אנבידיה "עבד" בלהיראות צנוע. בין היתר, סיפר כי הואנג נהג להתחבב על נותני שירות והקפיד לספר שבעבר עבד כשוטף כלים. "הוא אהב לבקר במסעדות קטנות ופשוטות, מהסוג שמסתתר בסמטאות, ולהשאיר טיפים נדיבים להפליא", סיפר. "באחת מהפעמים הוא השאיר למלצרית שלנו טיפ של אלף דולר בשטרות של מאה. הוא לא עשה מזה הצגה".

מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ( צילום: John McDougall/AFP )

אלא שעם הזמן, וויט חשד שמדובר בהצגה - כזו שלא נועדה להרשים, אלא להחמיא לדימוי העצמי שלו. הוא שיתף כי הואנג למעשה היה אדם יהיר למדי, שהייתה לו סובלנות מועטה מאוד לחילוקי דעות כמעט ללא יכולת לנהל שיח פתוח. "זה היה כמו להדליק פתיל. אם התעקשת על עמדתך, הוא היה מתפוצץ בזעם וצורח עליך שאתה אידיוט", טען. "נאום התוכחה של מר הואנג יכול היה להימשך שעה ואף יותר וחברי ההנהלה שלו נראו כמי שמפחדים ממנו באמת. כששמעתי את סיפוריהם, נזכרתי במורה המוזיקה המתעלל מהסרט 'וויפלאש'".

לטענת וויט, מנכ"ל אנבידיה היוצא השקיע מאמצים לא מבוטלים כדי להציג את עצמו כאיש משפחה. הוא סיפר כיצד הואנג דיבר בלי הפסקה על אשתו, לורי, ועל ילדיו, מדיסון וספנסר, הרבה לטוס איתם ברחבי העולם ולעודד אותם להצטרף לחברה. וויט סיפר כיצד הואנג תיאר את אשתו, שאותה פגש כשהיה בן 17, כמי שהקריבה את עצמה למען ההצלחה שלו. "הבגידה שלו בה היא מוחלטת", כתב וויט.

לטענת וויט, גם הקרבה של הואנג לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מקרית. "יש להם הרבה במשותף. יהירות, נרקיסיזם - ואני מניח שגם רדיפת הנשים", כתב. "אבל מה שהביא לנפילתו של הואנג היה דווקא הפוליטיקה. הוא שכנע את הנשיא להסיר את מגבלות הייצוא על שבבי אנבידיה לסין, ובכך הסתכסך עם הגורמים הניציים יותר בסביבתו, ובמיוחד עם מזכיר המדינה מרקו רוביו".

הקטין את מי שנכנסה לנעליו

לפי ה"וול סטריט ג'ורנל", בפגישה שערך ג'נסן הואנג עם מחלקת הכספים של החברה, הוא השתלח במי שעתידה להחליף אותו בתפקיד - קולט קרס, אז סמנכ"לית הכספים. לפי אדם הבקיא בדברים שנאמרו בפגישה, הואנג כינה את קרס כ"איילה שנתפסה באור פנסי המכונית" (A deer caught in the headlights. ביטוי לאדם שקופא במצבי לחץ), תוך שהוא מקפיד לקטוע את המצגת שהכינה.

לפי הדיווח, הפגישה הייתה טעונה. הואנג זימן את קרס ואת צוות הכספים הבכיר שלו כדי לאבחן בעיה שהלכה ותפחה: אנבידיה ניהלה מגעים למתן ערבויות בהיקף של מיליארדי דולרים לחברות שלא יכלו להרשות לעצמן לרכוש את השבבים שלה. בין היתר נכללו בכך עסקאות שהוביל חתנו של הואנג, ניקו קפרז, שהציע לחברות ענן צעירות וליזמים בתחום מרכזי הנתונים מימון, בתקווה להפוך אותם ללקוחות שיישארו לטווח הרחוק.

הואנג תיאר אותה כמי ש"קופאת במצבי לחץ". המנכ"לית הזמנית קרס ( אנבידיה )

לפי גורמים המעורים בנושא, הואנג החל לתהות אם הרחיק לכת מדי עם העסקאות שהוביל - ועל הדרך הטיל ספק בסמנכ"לית הכספים שלו. הוא טען כי קרס היא "סמנכ"לית כספים שעוסקת בדיווח", ולא מישהי שיכולה לסייע לו לגבש אסטרטגיה או בכלל לקבל החלטות.

בפגישה, כך לפי הדיווח, הואנג תיאר כיצד ספקיות הענן הגדולות התרחקו מאנבידיה, תכננו להשתמש בשבבים חלופיים ולצמצם את תלותן בחברה. חמור מכך, אמר הואנג, האספקה העצומה של פרוסות סיליקון לשבבים ושל שבבי זיכרון, שאנבידיה התחייבה לרכוש, התקדמה לעברו כמו "מפולת שלגים" - שעל קרס, "האיילה שנתפסה בפנסי המכונית", הוטל לנווט.

אנשים שעבדו עם קרס טענו כי היא זו שדווקא העלתה שאלות בנוגע לתוכנית המימון, בין היתר כיצד להחליט באילו עסקאות כדאי לחברה להתקדם, איך להעריך את שווי הערבויות וכיצד לחשב את התשואה על ההשקעה. מאחורי הקלעים ניסתה קרס לרסן את חתנו של הואנג, מוביל התוכנית, שקודם לתפקיד סגן נשיא בינואר.

אולם אנבידיה המשיכה בתוכנית. החברה ניהלה מגעים עם OpenAI למתן רשת ביטחון פיננסית לעסקת מרכז הנתונים הגדולה ביותר אי-פעם. OpenAI ניהלה מגעים לשכור את המתחם כולו, שאותו הייתה אמורה למלא בשבבים של אנבידיה בשווי של כ-300 מיליארד דולר, ואנבידיה הייתה אמורה לספק ערבות פיננסית שתעניק לבנקים ביטחון רב יותר להעמיד מימון, בהתחשב בכך ש-OpenAI הייתה מחויבת לתשלומי השכירות.

"אתם לא קובעים את הערך של המוצרים שלי"

המגעים נמשכו עד סוף הקיץ. ב-26 ביולי דיווח ה"וול סטריט ג'ורנל" כי אנבידיה שוקלת להעניק לפרויקט ערבות פיננסית בהיקף של 250 מיליארד דולר. למחרת צנחו מניות אנבידיה ב-5% - וכך נמחקו 250 מיליארד דולר משווי השוק של החברה. אף שאנבידיה ו-OpenAI היו קרובות לסגירת העסקה, במהלך השבועיים שלאחר מכן שינתה קרס את תנאיה והפחיתה במחצית את ההתחייבות הפיננסית הראשונית של אנבידיה כלפי OpenAI, כך לפי אנשים הבקיאים בפרטי העסקה. ב-17 באוגוסט חתמו אנבידיה ו-OpenAI על העסקה המצומצמת יותר.

לפי ה"ג'ורנל", הואנג סיפר באופן פרטי לאנשים המקורבים אליו כי הוא מתוסכל יותר ויותר משווי השוק של מניית אנבידיה, לאחר שמכפיל המניה הממוצע של החברה ירד מ-23 במאי ל-16 באוקטובר. בכנס שהתקיים בברלין, בליווי בכירי מחלקת המכירות שלו, העביר מנכ"ל אנבידיה מסר חדש לשישה מנכ"לים של חברות שהן רוכשות גדולות של שבבי אנבידיה. הם ישבו סביב שולחן עגול, והואנג פתח בסיפור שנשמע כמו משל, כך לפי נוכחים בפגישה.

משרדי אנבידיה ביקנעם ( צילום: אמיר שטנגר, wikipedia )

לדבריהם, הואנג סיפר כי פעם מצא ביפן דוכן מרק, שלפניו השתרך תור ארוך של לקוחות. הוא הצטרף לתור, ולאחר המתנה ממושכת זכה לטעום את אחת מקערות המרק הטובות ביותר שאכל לטענתו אי-פעם. כשביקש מנה נוספת, המוכר סירב: היו לו יותר מדי לקוחות שהמתינו בתור, ולא מספיק מרק לכולם.

הואנג, כך לפי הנוכחים, קבע כי מוכר המרק "הוא איש עסקים טוב יותר מכולכם", דווקא בגלל שלא מכר את כל המלאי שלו ללקוח אחד או שניים - אלא שמר על מחירים גבוהים ועל בסיס לקוחות מגוון. כך אמר המנכ"ל היוצא, והסביר: "אתם לא אלה שקובעים את הערך של המוצרים שלי".

קרס הצטרפה לאנבידיה בספטמבר 2013. היא כיהנה גם כסגנית נשיא בכירה. בשנת הכספים שבה הצטרפה לאנבידיה עמדו הכנסות החברה על 4.13 מיליארד דולר, ובשנת הכספים 2026 הן זינקו ל-215.9 מיליארד דולר. קרס נהגה להופיע באופן קבוע בשיחות הרבעוניות עם המשקיעים לצד הואנג - שאותו תיארה בעבר כ"איש חזון" שמשך אותה לאנבידיה.