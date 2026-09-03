יו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג, קבע כי חבר כנסת שהודיע בפומבי שבכוונתו להתמודד מטעם מפלגה אחרת בבחירות הבאות, נחשב למי שפרש מסיעתו. לכן, כדי להתמודד ברשימת מועמדים מטעם מפלגה שמיוצגת בכנסת הנוכחית, עליו להתפטר מהכנסת בסמוך לפרישה. חריג לכך נוצר אם סיעתו הסכימה לכך במפורש בכתב ב-90 הימים שלפני הבחירות, והוא ממשיך להתנהג לפי המשמעת הסיעתית שלה. במקרה כזה הוא לא ייחשב לפורש ולא יצטרך להתפטר כדי להתמודד מטעם מפלגה אחרת. משמעות ההחלטה היא שחברת הכנסת טלי גוטליב תוכל לעבור מהליכוד לעוצמה יהודית מבלי שתידרש להתפטר מתפקידה כחברת כנסת, ולא תיחשב חברת כנסת פורשת - מהלך שנמנעה ממנו בשל החשש לאבד את חסינותה מפני כתב אישום.