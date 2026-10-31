גדי איזנקוט עומד ברגעים אלו במקומם של בן גוריון ומנחם בגין. ב-1947 עמד בן גוריון בפני החלטה היסטורית שקרעה את התנועה הציונית - הסכמה לחלוקת ארץ ישראל. הוויכוח והעימותים היו מהקשים שידעה התנועה הציונית ואיימו על שלמותה. באומץ, בנחישות ובאמונה בצדקתו החליט בן גוריון החלטה היסטורית שבזכותה אנחנו קיימים.

גדי איזנקוט ( צילום: MAYA LEVIN / AFP )

ב-1979 עמד מנחם בגין בפני קבלת החלטה היסטורית - מסירת כל סיני למצרים כולל פינוי יישובים תמורת הסכם שלום עם מצרים. גם כאן העימות היה טקטוני וחסר תקדים. בגין עשה החלטה היסטורית שבזכותה מתקיים שלום עשרות שנים עם הגדולה במדינות ערב.

בשני המקרים המתנגדים היו מחנה הימין על מלא. הימין על מלא סיכן בשני המקרים הללו את קיומה של מדינת ישראל. למזלנו בן גוריון ובגין הוכיחו מנהיגות עוצמתית מוסרית וריאליסטית.

והיום הימין על מלא בהנהגתו של ביבי מסכן פעם נוספת את קיומנו בנסיונו הגזעני להוציא את אזרחי ישראל הערבים מהמין האנושי. מסע השנאה וההסתה כלפיהם הוא מהגרועים שידעה ההיסטוריה ומזכיר תקופות אפלות.

צילום: מוטי קמחי

אני מתפלל ומקווה שאיזנקוט יתעלה לקומתם של בן גוריון ובגין ויעשה את ההחלטה הקיומית והמוסרית המתבקשת - הקמת קואליציה של בני אדם שנבראו בצלם, ללא הבדל דת גזע מין וכד׳. קואליציה של תושבי ואזרחי מדינת ישראל שערכי מגילת העצמאות, חרות, צדק, שוויון וחתירה לשלום הם נר לרגליהם. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן… ואורו של הנר הולך ודועך בימים נוראים אלו.