שבעה נמלי תעופה באינדונזיה, בהם שניים המשרתים את הבירה ג'קרטה, נותרו היום (ב') סגורים זה היום השלישי ברציפות, בעקבות אפר געשי שנישא מההתפרצות בהר הגעש אנאק קרקטאו. 341 אלף נוסעים כבר הושפעו מביטולים ועיכובים בטיסות. ההתפרצות הגדולה, שנמשכה 25 שעות, דעכה ביממה האחרונה, אך הסבירות להתפרצויות נוספות נותרת גבוהה.
האפר מאנאק קרקטאו, הר השוכן באמצע הדרך בין האיים ג'אווה וסומטרה, כיסה את ג'קרטה וכמה אזורים סביבה מאז התפרץ ביום שישי בלילה, וגרם לסגירת נמלי התעופה מטעמי בטיחות. עד כה בוטלו כבר 2,961 טיסות, והרשויות הודיעו כי נמל התעופה המרכזי של ג'קרטה, סוקארנו-האטה, יישאר סגור לפחות עד הלילה בחצות. הסגירה הוארכה כדי לוודא שהאפר הגעשי, שהחל להתפוגג ביממה האחרונה, אכן מתרחק מהנמל הזה ומהנמלים האחרים, ולאפשר לעובדיהם לנקות את מסלולי ההמראה והנחיתה ולחברות התעופה להיערך עם ציי המטוסים שלהן.
היום עוד בדקו נוסעים בנמל התעופה סוקארנו-האטה, השוכן בעיר טנגראנג הסמוכה לג'קרטה, בקדחתנות את סטטוס הטיסות שלהם בלוחות האלקטרוניים. רבים מהם נראו ישנים על ספסלים. קרלוס סבאלה, בן 24, סיפר כי היה בדרכו חזרה למולדתו ספרד בתום חופשה כשנודע לו שטיסתו מתעכבת שוב ושוב. הוא הביע תסכול והאשים את המפעילים באי-הבהרת המצב: "כל מה שנותר לנו לעשות זה לחכות, ולחכות, ולחכות", אמר.
נשיא אינדונזיה פראבואו סוביאנטו קיים היום ישיבה מקוונת עם הרשויות בנוגע להתפרצות, כמו גם בנוגע לרעידת האדמה שאירעה ב-15 באוגוסט ושגבתה את חייהם של יותר מ-130 בני אדם במזרח אינדונזיה ולשריפות היער המתמשכות. הוא אמר כי יש להגדיל באופן משמעותי את התקציב למזעור אסונות. "זה גורלנו כמדינה השוכנת בטבעת האש", הצהיר סוביאנטו, והוסיף כי יש צורך במסוקים נוספים ובמשאבות מים כדי להתמודד עם אסונות. "בעתיד ננקוט צעדי מנע".
אנאק קרקטאו הוא אחד מכ-130 הרי געש פעילים באינדונזיה, השוכנת על "טבעת האש הפסיפית" – אזור פעיל מאוד מבחינה סיסמית שבו נפגשים לוחות שונים של קרום כדור הארץ. התנועה שם יוצרת בו מספר רב של רעידות אדמה והתפרצויות געשיות.
אנאק קרקטאו, שפירושו "הילד של קרקטאו", החל לבצבץ לפני כ-100 שנה מתוך השטח שבו שכן בעבר הר הגעש קרקטאו (המוכר היסטורית גם כקראקאטואה). הר הגעש המקורי השמיד את עצמו בהתפרצויות ענק ב-1883, שגבו את חייהם של יותר מ-36 אלף איש לאחר שחוללו סדרה של גלי צונאמי. בשנת 2018 יצרה התפרצות באנאק קרקטאו צונאמי שגבה את חייהם של יותר מ-400 בני אדם.
טיסה באזור של התפרצות הרי געש נחשבת מסוכנת משום שאפר רווי בגופרית ובסיליקה עלול להזיק למנועי המטוסים, וטווח הראייה מתקצר בשל האפר, במיוחד בהיעדר גשם. נכון להיום ההתפרצות האחרונה של אנאק קרקטאו הייתה אתמול בשעה 20:23 לפי השעון המקומי. עם זאת הסבירות להתפרצויות נוספות בתקופה הקרובה נותרת גבוהה.
במהלך ההתפרצות הגדולה של ההר ביום שישי בלילה נפלטה מזרקת לבה אדירה, והדי פיצוצים נשמעו למרחק של כ-700 קילומטרים. מההר נצפו עולים עמודי אפר שהגיעו לגובה של עד כ-6,000 מטרים בצד הפונה לאי ג'אווה, ועד כ-15 אלף מטרים בצד הפונה לאי סומטרה ובחלקים ממחוז בנטן שבג'אווה. אף שההתפרצות הגדולה דעכה, התפרצויות מתונות ומקוטעות נמשכו בהר גם היום, תוך שהוא ממשיך לפלוט אפר כהה ונרשמות בו רעידות אדמה מקומיות קלות.
אתמול נאלצה הרשות לניהול אסונות באינדונזיה לקרוא לתושבים לעטות מסכות בעת שהייה מחוץ לבית כדי להימנע משאיפת האפר. בג'קרטה ובלאמפונג עברו בתי הספר למתכונת של למידה מרחוק כדי להגן על בריאות התלמידים.