האפר מאנאק קרקטאו, הר השוכן באמצע הדרך בין האיים ג'אווה וסומטרה, כיסה את ג'קרטה וכמה אזורים סביבה מאז התפרץ ביום שישי בלילה, וגרם לסגירת נמלי התעופה מטעמי בטיחות. עד כה בוטלו כבר 2,961 טיסות, והרשויות הודיעו כי נמל התעופה המרכזי של ג'קרטה, סוקארנו-האטה, יישאר סגור לפחות עד הלילה בחצות. הסגירה הוארכה כדי לוודא שהאפר הגעשי, שהחל להתפוגג ביממה האחרונה, אכן מתרחק מהנמל הזה ומהנמלים האחרים, ולאפשר לעובדיהם לנקות את מסלולי ההמראה והנחיתה ולחברות התעופה להיערך עם ציי המטוסים שלהן.

האפר מאנאק קרקטאו, הר השוכן באמצע הדרך בין האיים ג'אווה וסומטרה, כיסה את ג'קרטה וכמה אזורים סביבה מאז התפרץ ביום שישי בלילה, וגרם לסגירת נמלי התעופה מטעמי בטיחות. עד כה בוטלו כבר 2,961 טיסות, והרשויות הודיעו כי נמל התעופה המרכזי של ג'קרטה, סוקארנו-האטה, יישאר סגור לפחות עד הלילה בחצות. הסגירה הוארכה כדי לוודא שהאפר הגעשי, שהחל להתפוגג ביממה האחרונה, אכן מתרחק מהנמל הזה ומהנמלים האחרים, ולאפשר לעובדיהם לנקות את מסלולי ההמראה והנחיתה ולחברות התעופה להיערך עם ציי המטוסים שלהן.

האפר מאנאק קרקטאו, הר השוכן באמצע הדרך בין האיים ג'אווה וסומטרה, כיסה את ג'קרטה וכמה אזורים סביבה מאז התפרץ ביום שישי בלילה, וגרם לסגירת נמלי התעופה מטעמי בטיחות. עד כה בוטלו כבר 2,961 טיסות, והרשויות הודיעו כי נמל התעופה המרכזי של ג'קרטה, סוקארנו-האטה, יישאר סגור לפחות עד הלילה בחצות. הסגירה הוארכה כדי לוודא שהאפר הגעשי, שהחל להתפוגג ביממה האחרונה, אכן מתרחק מהנמל הזה ומהנמלים האחרים, ולאפשר לעובדיהם לנקות את מסלולי ההמראה והנחיתה ולחברות התעופה להיערך עם ציי המטוסים שלהן.

היום עוד בדקו נוסעים בנמל התעופה סוקארנו-האטה, השוכן בעיר טנגראנג הסמוכה לג'קרטה, בקדחתנות את סטטוס הטיסות שלהם בלוחות האלקטרוניים. רבים מהם נראו ישנים על ספסלים. קרלוס סבאלה, בן 24, סיפר כי היה בדרכו חזרה למולדתו ספרד בתום חופשה כשנודע לו שטיסתו מתעכבת שוב ושוב. הוא הביע תסכול והאשים את המפעילים באי-הבהרת המצב: "כל מה שנותר לנו לעשות זה לחכות, ולחכות, ולחכות", אמר.

היום עוד בדקו נוסעים בנמל התעופה סוקארנו-האטה, השוכן בעיר טנגראנג הסמוכה לג'קרטה, בקדחתנות את סטטוס הטיסות שלהם בלוחות האלקטרוניים. רבים מהם נראו ישנים על ספסלים. קרלוס סבאלה, בן 24, סיפר כי היה בדרכו חזרה למולדתו ספרד בתום חופשה כשנודע לו שטיסתו מתעכבת שוב ושוב. הוא הביע תסכול והאשים את המפעילים באי-הבהרת המצב: "כל מה שנותר לנו לעשות זה לחכות, ולחכות, ולחכות", אמר.

היום עוד בדקו נוסעים בנמל התעופה סוקארנו-האטה, השוכן בעיר טנגראנג הסמוכה לג'קרטה, בקדחתנות את סטטוס הטיסות שלהם בלוחות האלקטרוניים. רבים מהם נראו ישנים על ספסלים. קרלוס סבאלה, בן 24, סיפר כי היה בדרכו חזרה למולדתו ספרד בתום חופשה כשנודע לו שטיסתו מתעכבת שוב ושוב. הוא הביע תסכול והאשים את המפעילים באי-הבהרת המצב: "כל מה שנותר לנו לעשות זה לחכות, ולחכות, ולחכות", אמר.