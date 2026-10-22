כתב בטלוויזיה האוסטרלית הפך היום (חמישי) מעיתונאי שמדווח על אירוע חדשותי לגיבור עצמו - כשזינק לשיטפון כדי לחלץ נהג שנלכד ברכבו השוקע. צפו בתיעוד הדרמטי:

תיעוד: כתב חדשות באוסטרליה מציל נהג שנלכד ברכבו בהצפות ( רויטרס )





העיתונאי, וויל מארי, כתב רשת השידור הציבורית האוסטרלית ABC, הגיע לסקר את ההצפות הקשות באזור העיר בריסביין שבמדינת המחוז קווינסלנד, כשהבחין ברכב שטח שנכנס לכביש מוצף. בתוך שניות החל הרכב להיסחף בזרם ולשקוע, לעיני צוות הצילום.

מארי, שהבין כי הנהג נמצא בסכנת חיים, התקשר לשירותי החירום, אך כשהבחין שהרכב ממשיך לשקוע ושהנהג מתקשה להיחלץ - החליט שלא להמתין לכוחות ההצלה, ויחד עם אדם נוסף שהיה במקום הוא קפץ למים ושחה לעבר הרכב. השניים הצליחו לפתוח את אחת הדלתות ולמשוך את הנהג החוצה, זמן קצר לפני שרכבו שקע לחלוטין במים.

התקרית אירעה בכביש ביוקנן בעיירה מורייפילד, מצפון לבריסביין. מארי והצלמת ליז פיקרינג הגיעו למקום כדי לתעד את הרחוב המוצף, כשלפתע הבחינו בטנדר שחור חולף על פניהם ונכנס למים. "עמדנו בקצה הפארק וצילמנו את מי השיטפונות, כמו שאנחנו עושים בדרך כלל אחרי אירוע גשם משמעותי", סיפר מארי. "מכונית הגיעה מאחורינו ונכנסה למים. בתוך שניות היא התחילה לצוף, לשקוע ולהיסחף במורד הזרם".

גלריה הכתב וויל מארי שוחה לרכב השוקע ( רויטרס )

מארי ועובר אורח מחלצים את הנהג הלכוד ( רויטרס )

רגע החילוץ ( רויטרס )

לדבריו, הוא ואדם נוסף הבחינו שהנהג אינו מצליח לצאת מהרכב, והחליטו לפעול. "נראה היה שהוא לא מצליח להיחלץ, אז החלטנו לקפוץ למים ולנסות להגיע אליו כדי לפתוח את הדלת", סיפר. כשהשניים הגיעו לרכב, הם ניסו לפתוח את הדלת הקרובה אליהם, אך ללא הצלחה. מארי עבר לצד השני של הרכב, הצמיד את רגליו לדופן ומשך בכוח עד שהדלת האחורית נפתחה. הנהג הצליח להגיע אל הפתח, והשניים משכו אותו אל מחוץ לרכב והובילו אותו למים הרדודים.

"הוא היה במצוקה, ומפלס המים היה גבוה מאוד", שחזר מארי. "הרכב שלו פשוט נעלם בתוך כמה דקות מהרגע שיצאנו ממנו. כבר אי אפשר היה לראות אותו, הוא נעלם לחלוטין". הנהג שחולץ שוחח עם צוותי הרפואה והמשטרה שהגיעו למקום, אך לא נזקק לפינוי לבית החולים.

פיקרינג, הצלמת שתיעדה את החילוץ, לא הסתירה את התרגשותה. "שניהם ללא ספק הצילו את חייו של האיש הזה, אין בכך שום ספק", אמרה. ברשת ABC שיבחו את מארי על פעולותיו: "וויל הפגין אומץ רב ויוזמה. אנחנו שמחים לאשר שהוא בריא ושלם". מארי עצמו הביע הקלה לאחר שהאירוע הסתיים בשלום, אך גם ביקש להעביר מסר לנהגים: "זה היה מפחיד מאוד, אבל אני שמח שכולם בטוחים. ראיתי במו עיניי באיזו מהירות המצב יכול להידרדר, וזה מבעית. בבקשה, אל תנהגו לתוך מי שיטפונות".

העיתונאי וויל מארי. "ראיתי במו עיניי באיזו מהירות המצב יכול להידרדר, וזה מבעית" ( ABC Australia )

החילוץ הדרמטי התרחש על רקע גשמים עזים שפוקדים את דרום-מזרח קווינסלנד וגורמים להצפות נרחבות. לפי רויטרס, כ-170 מילימטרים של גשם כבר ירדו במורייפילד בעת התקרית, ובהמשך הצביעו המדידות על 249 מילימטרים בתוך 24 שעות עד שעות הצהריים של יום חמישי. הגשמים העזים גרמו לסגירת כבישים, להצפות בשכונות מגורים ולשיבושים בתנועה.