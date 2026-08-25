תא"ל במיל' עופר וינטר הכריז על מצטרפים נוספים למפלגתו: סגן ראש המועצה האזורית שומרון דוידי בן ציון, מפקד סיירת גבעתי לשעבר אל"מ במיל' אלי ג'ינו, פעילת ההסברה פלר חסן-נחום, הכלכלן רונן בודנרו, לוחם המילואים ומייסד תנועת "דור הניצחון" אביב עזרא, האם השכולה ללי דרעי ופעיל ההסברה יוסף חדאד. קודם לכן הוא הכריז על הצטרפותה של העיתונאית נטעלי שם טוב, כפי שנחשף ב-ynet, ועל הצטרפותם של אלמנתו של רבש"ץ בארי סיגל קראוניק-עטיה וראש האופוזיציה בלשכת עורכי הדין ערן בן ארי. בסך הכל וינטר הכריז על עשרה שמות שישובצו מתחתיו ברשימה.