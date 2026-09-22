יחידת התביעה המשטרתית של מחוז תל אביב הגישה בסוף השבוע כתב אישום לצד בקשת מעצר עד תום הליכים נגד צעיר בן 29 מבת ים בגין תקיפת נהג באגרופים ובסכין בגלל ויכוח בכביש. בחקירה עלה כי אחרי התקיפה, הצעיר נתן לנהג כסף בבקשה שלא יתלונן במשטרה.

תיעוד התקיפה ( צילום: דוברות המשטרה )





התקיפה אירעה ב-11 בספטמבר ברחוב יסוד המעלה בתל אביב, אז התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה אודות אירוע ברחוב יסוד המעלה בתל אביב. שוטרי תחנת שר"ת שהגיעו למקום פתחו בחקירה ועצרו את הצעיר.

בתיעוד מהמקום נראה הצעיר יוצא מרכבו לאחר שהנהג שנסע לפניו עצר. אחרי חילופי דברים קצרים, הצעיר נראה מתנפל עליו באגרופים, מפיל אותו לכביש וממשיך להכות בו. עוברי אורח התאספו סביב השניים, וחלקם אף ניסו לעצור את הצעיר. הוא עצר, אך כעבור רגע המשיך שוב להכות בו לעיני הנוכחים.

הסכין שנתפסה ברשותו ( צילום: דוברות המשטרה )

בחקירה עלה כי בין השניים התגלע ויכוח על רקע שימוש בדרך, במהלכו תקף תושב בת ים את הנהג באמצעות סכין ובמכות אגרוף וגרם לו לחבלות שבגינן נזקק לטיפול רפואי. בהמשך, הצעיר מסר לנהג כסף וביקש ממנו שלא להתלונן במשטרה.